Magiczne zagranie Linette rozstrzygnęło mecz. Rywalka już się nie podniosła

Urodzinowe zwycięstwo Linette. Kawa żegna się z turniejem Magda Linette... czytaj dalej » W pierwszym secie walka trwała od pierwszej do ostatniej piłki. Większość gemów była bardzo wyrównana, ale to Chinka jako pierwsza zanotowała przełamanie (na 2:1), by chwilę później prowadzić różnicą dwóch gemów (3:1). Linette nie złożyła jednak broni, a z czasem coraz skuteczniej potrafiła wykorzystać niedostatki 34-letniej rywalki w poruszaniu się po korcie i rozstrzygać na swoją korzyść grę na przewagi.

Bardzo dobry pierwszy serwis sprawił, że poznanianka wyrównała na 3:3 i choć chwilę potem obie panie zanotowały po drugim przełamaniu, jej przewaga robiła się coraz wyraźniejsza. Niestety Polka miała też problemy z mocno wiejącym wiatrem, który wpłynął na jej większą liczbę niewymuszonych błędów.

Magiczne wykończenie piłki setowej

Linette świetnie wytrzymała końcówkę 68-minutowej partii mentalnie. Przy prowadzeniu 6:5 zdołała doprowadzić do gry na przewagi ze stanu 0/40. Przy drugiej piłce setowej, będąc w głębokiej defensywie, popisała się kapitalnym uderzeniem, które z pewnością będzie w czołówce lutowych zagrań cyklu WTA Tour.



WOW.@MagdaLinette with an absolute zinger to take the first set 7-5 against Peng!



#ThailandOpenpic.twitter.com/g4j5E4xO8c — WTA (@WTA) February 13, 2020

Bez emocji w secie drugim

Wygrany set podziałał na Polkę mobilizująco, a gra starszej o sześć lat Chinki zupełnie się posypała. Po kilku minutach Linette prowadziła już 3:0. Można było odnieść wrażenie, że rywalka nie może osiągnąć równowagi psychicznej po piłce kończącej pierwszą partię.

Od stanu 3:1 gemy wygrywała już tylko poznanianka. Drugi set trwał zaledwie 27 minut, a cały mecz godzinę i 35 minut.

- Pierwsza partia była bardzo wyrównana. W jej drugiej fazie zaczęłam więcej korzystać z rotacji – powiedziała po ostatniej piłce Linette.



A brilliant set of tennis from @MagdaLinette - and she grabs a place in the @ThailandOpenHH quarterfinals!



Beats Peng 7-5, 6-1! pic.twitter.com/8ZhBNrW93P — WTA (@WTA) February 13, 2020

Dla poznanianki było to drugie zwycięstwo nad Peng Shuai w ich drugim spotkaniu. W 2017 roku w Kuala Lumpur, przy jej prowadzeniu 5:2, rywalka zrezygnowała z dalszej gry.

W środę Linette obchodziła swoje 28. urodziny. Prezentem okazało się zwycięstwo w pierwszej rundzie z Ukrainką Kateryną Bondarenko (495. WTA) 6:2, 6:2.

W tym samym dniu z turniejem pożegnała się druga z Polek Katarzyna Kawa (128. WTA). W drugiej rundzie lepsza od niej okazała się rozstawiona z trójką Chinka Wang Qiang (27. WTA), wygrywając 6:3, 6:4.

W ćwierćfinale Linette spotka się z Chinką Wang Xiyu, która jest rewelacją tajlandzkiego turnieju. W pierwszej rundzie pokonała 6:3, 6:4 rozstawioną z dwójką Chorwatkę Petrę Martić (15. WTA), a w drugiej 6:3, 6:4 Austriaczkę Barbarę Haas (140. WTA).

Magda Linette – Peng Shuai 7:5, 6:1