Koszmar na korcie. Rywalka Linette nie była w stanie dokończyć meczu

Dla drugiej najlepszej polskiej tenisistki występ w Meksyku jest pierwszym od Australian, w którym osiągnęła życiowy sukces, odpadając dopiero w półfinale.

Awans na 21. miejsce w rankingu WTA sprawił, że w Meksyku rozstawiona jest z numerem 1 i gra w roli wielkiej faworytki. Tak też było w czwartek, kiedy po drugiej stronie siatki stanęła Udvardy (91. WTA).

Świetny pierwszy set, dużo gorszy drugi

Niezrozumiała porażka najgroźniejszej rywalki Świątek. Pierwsza w sezonie Aryna Sabalenka z... czytaj dalej » Początek spotkania był w wykonaniu Polki znakomity, przypominający to, co Iga Świątek robi z kolejnymi rywalkami w Dubaju. Linette dominowała i nie pozwoliła Węgierce ugrać choćby gema w pierwszym secie. Ba, oddała jej ledwie sześć punktów. Wynik 6:0 robił duże wrażenie.

Mecz wyglądał zupełnie inaczej od początku partii numer dwa. Poznanianka wyraźnie spuściła z tonu, a w efekcie doszło do festiwalu przełamań. Żadna z rywalek nie potrafiła utrzymać podania w pierwszych pięciu gemów. W końcu impas przełamała Udvardy, która wyszła na prowadzenie 4:2, a za chwilę również 5:2.

Wydawało się, że w tej partii nie ma dla Linette ratunku. Tymczasem przyszedł on z najbardziej niespodziewanej strony. Po rozegraniu dwóch piłek siódmego gema Węgierka padła na kort i szybko zalała się łzami. Ból był tak duży, bo skręciła kostkę. Udało jej się ostatecznie wstać, ale tylko po to, by podejść do ławki i poddać spotkanie. Linette ma awans, ale nie w takich okolicznościach, jakich sobie życzyła.

Źródło: Getty Images Udvardy nie była w stanie grać dalej

Był to drugi mecz Linette i Udvardy. Pierwszy z nich wygrała Węgierka.

Poznanianka w ćwierćfinale zagra ze Szwedką Rebeccą Peterson (140. WTA). Mecz w piątek późnym wieczorem polskiego czasu.

Magda Linette - Panna Udvardy 6:0, 2:5 - krecz Węgierki.