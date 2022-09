Straciła tylko dwa gemy. Magda Linette spacerkiem w ćwierćfinale turnieju w Indiach

Koniec epoki. Roger Federer ogłosił zakończenie kariery Roger Federer... czytaj dalej » Fazę wcześniej poznanianka ograła, również bez straty seta, Japonkę Moyukę Uchijimę. W czwartek przyszedł czas na znajdującą się na 142. miejscu rankingu WTA rywalkę z Rosji.

Z nią także Linette nie miała większych kłopotów. Pierwszego seta otworzyła dwoma przełamaniami w trzech początkowych gemach i tylko chwilowej dekoncentracji w końcówce zawdzięcza to, że nie udało się jej w tej partii triumfować "na czysto".

Jednak nic straconego - w secie kolejnym Polka nie pozwoliła 19-letniej rywalce już kompletnie na nic. Nie straciła ani jednego gema i szybko, po zaledwie godzinie i 22 minutach gry, zameldowała się w ćwierćfinale imprezy rozgrywanej w południowych Indiach.

Tam w piątek spotka się z rywalką jak dotąd najbardziej wymagającą, znajdującą się w czołowej setce rankingu, Kanadyjką Rebeccą Marino.