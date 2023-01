Nowa Linette. Ojciec tenisistki o życiowym sukcesie w Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po spotkaniu z Aryną Sabalenką w półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open.

Magda Linette przegrała w półfinale Australian Open z Białorusinką Aryną Sabalenką. Jednak to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Jan Zieliński i Hugo Nys zagrają w finale debla. Mecz odbędzie się już w sobotę. O swój juniorski finał zawalczy też 16-letni Tomasz Berkieta.

Linette wyszła w czwartek na Rod Laver Arena z nadzieją na sprawienie kolejnej już w turnieju niespodzianki. Momentami grała jak natchniona, ale ostatecznie nie dała rady piątej rakiecie świata. Przegrała z Sabalenką 6:7 (1-6), 2:6, szczególnie dobrze prezentując się w partii otwarcia.

Tym razem podjęła wyzwanie

- Magda grała wcześniej z Sabalenką dwa razy i były to krótkie mecze, tym razem podjęła wyzwanie. Zagrała na sto procent możliwości siłowych. Musiała dużo więcej ryzykować. Pierwszy set pokazał, że jest w stanie grać z zawodniczkami topowymi. Szkoda oczywiście tie-breaka, ale jest dużo wiary, że następny mecz może skończyć się inaczej - mówił Tomasz Linette podczas piątkowej konferencji prasowej.

Wielkie słowa Sabalenki o Linette. Wskazała kluczowy moment półfinału Aryna Sabalenka w... czytaj dalej » Jak zauważył, Białorusinka zaprezentowała się w czwartek wybornie, nawet lepiej niż w poprzednich meczach w Melbourne. Po ćwierćfinale Sabalenki można było mieć nadzieję, że zagra mniej więcej na tym samym poziomie i te szanse - powiem szczerze - byłyby wyraźnie na rzecz Magdy. Natomiast zagrała super. Magda sama w rozmowie ze mną przyznała, że miała pecha, bo nie zawsze gra tak dobrze - podkreślił.

I właśnie o tę krótką rozmowę z córką został również zapytany. - Żałowała tego tie-breaka, natomiast jest zadowolona z całej swojej postawy w turnieju. To wszystko dotrze do niej prawdopodobnie jutro, bo dziś są jeszcze emocje. Same pozytywy z tej imprezy - stwierdził.

Nie miał wątpliwości, odpowiadając na pytanie, czy podczas Australian Open zobaczył nowe oblicze córki. Tak, nową mentalnie. Jeśli chodzi o umiejętności, to zawsze wierzyliśmy, że kiedyś to wykorzysta. Fajnie, że to się stało teraz. I patrząc na decyzje, które podejmuje już teraz na miejscu, widać, że bardzo solidnie szykuje się na kolejne turnieje - podkreślił.

Dodał, że jeśli jego córkę omijać kontuzję, to w następnej edycji Australian Open można spodziewać się, że będzie jeszcze silniejsza.

W sobotnim finale Australian Open rywalką Aryny Sabalenki będzie Jelena Rybakina.