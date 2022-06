Linette oceniła przyczyny porażki z Kerber. "Żałuję, że tak słabo serwowałam"

Wimbledon 2022. Wyniki turnieju kobiet

Linette przyznała też, że Kerber zagrała bardziej solidnie od niej.



- Żałuję, że tak słabo serwowałam, bo serwis naprawdę mógł mi pomóc - oceniła Polka na konferencji prasowej po meczu. - Zwłaszcza tu na trawie. Dlatego żałuję, że nie miałem więcej przewagi po serwisie. Obydwie miałyśmy szanse, ale ona zagrała solidniej, lepiej, pewniej w tych ważnych momentach - powiedziała Linette.

Źródło: Getty Images Linette przegrała z Kerber

Linette o meczu z Kerber