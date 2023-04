Maraton w Madrycie. Linette w 3. rundzie po twardym boju

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po triumfie w ćwierćfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po spotkaniu z Aryną Sabalenką w półfinale Australian Open.

30.01 Magda Linette była gościem Moniki Olejnik w programie "Kropka nad i". Tenisistka opowiedziała m.in. o swojej radości z awansu do półfinału Australian Open, swoim rozwoju i przyjaźniach w tourze.

Vondrousova w 2019 roku doszła do finału Rolanda Garrosa, w swoim dorobku ma też srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. Już same te fakty pokazywały, że nie można jej lekceważyć. Czeszka potwierdziła to w środę, kiedy pokonała bardzo pewnie w pierwszej rundzie Hiszpankę Marinę Bassols 6:1, 6:3.

Linette lepsza w tie-breaku

Kiedy Iga Świątek - Julia Grabher: kiedy i o której godzinie mecz w Madrycie? Iga Świątek jest... czytaj dalej » Linette jest obecnie 19. w rankingu WTA, a jej rywalka zajmuje 80. pozycję w zestawieniu. Wpływ na to miały jednak liczne kontuzje 23-letniej Czeszki. Pierwsza konfrontacja obu zawodniczek w historii udowodniła, że ich umiejętności są dość podobne.

Pierwszy set meczu był niezwykle wyrównany, ale i niecodzienny. Otóż obie tenisistki od początku miały wielkie problemy z utrzymaniem swojego serwisu. W pierwszych ośmiu gemach spotkania zawodniczki aż sześciokrotnie przełamywały rywalkę.

Wygranie każdego punktu przychodziło z trudem. Ostatecznie doszło do tie-breaka. Ten zaczął się bardzo udanie dla Polki. Nasza zawodniczka prowadziła 2:1 i miała dwa podania do dyspozycji. Bardzo dobre dwa serwisy Linette dały jej kolejne punkty. Po chwili wygrała dłuższą wymianę i prowadziła aż 5:1. Seta poznanianka zamknęła fantastycznym passing shotem.

Niewykorzystana okazja

Druga odsłona miała odmienny przebieg. W niej zawodniczki bardzo pewnie serwowały i nie miały większych problemów z wygrywaniem swojego podania. Taki stan rzeczy utrzymywał się do stanu 4:4.

W dziewiątym gemie Linette grała bardzo dobrze i miała break pointa. Nie wykorzystała jednak szansy. Z kolei Vondrousovą zagrała ofensywnie w kolejnym gemie, niespodziewanie pokonała Polkę do zera i drugi set padł jej łupem.

Źródło: Getty Images Magda Linette stoczyła twardy bój z Marketą Vondrousovą

Przełamanie za przełamanie

Hubert Hurkacz - Richard Gasquet: kiedy i o której godzinie mecz w Madrycie? Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Obie zawodniczki miały prawo być już zmęczone. Dwie pierwsze partie trwały blisko dwie godziny, a toczone były w pełnym słońcu. Na dodatek zaczęło mocno wiać.

Po przegranym secie Linette nie podłamała się. Przy pierwszym podaniu rywalki zagrała bardzo umiejętnie, wywierała presję na Czeszkę i po pięciu break pointach zdołała przełamać jej serwis. Niestety, w kolejnej odsłonie widowiska Vondrousova odpowiedziała tym samym.

To nie był koniec przełamań w trzecim secie. Linette dokonała tej sztuki także w trzecim gemie. Tym razem wystarczył jej do tego jeden break point. Vondrousova momentalnie odpowiedziała w identyczny sposób. W końcu też wygrała swoje podanie, doprowadzając do stanu 3:2. Linette nie chciała być dłużna i po chwili mieliśmy remis.

Twarda, zacięta walka toczyła się na całego. Z minuty na minutę Vondrousova zaczęła jednak wykazywać oznaki poważnego zmęczenia. Linette wyczuła moment i grała długie wymiany, które zmuszały rywalkę do biegania. W ten sposób przełamała Czeszkę w siódmym gemie.

Poznanianka poszła za ciosem. Nie miała kłopotów, by wygrać przy swoim serwisie i mogła cieszyć się z prowadzenia 5:3. Do końca spotkania nie było łatwych punktów, ale Linette ostatecznie wyszarpała zwycięstwo 6:4, kończąc sprawę udanym wolejem.

Magda Linette (Polska) - Marketa Vondrousova (Czechy) 7:6 (7-1), 4:6, 6:4