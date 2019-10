Linette: mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić

Magda Linette pokonała Astrę Sharmę 6:3, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Linette w tym sezonie wygrała turniej WTA w Bronksie, challengera w Manchesterze, była również w finale imprezy WTA w Seulu. Takie wyniki dały jej wysokie 42. miejsce w światowym rankingu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Magda Linette zadowolona z zarobków

Linette: wszystko idealnie się poskładało

Życiowy sukces Magdy Linette. Wygrała pierwszy turniej WTA Tour Magda Linette... czytaj dalej » - Na początku roku nie grałam źle, ale nie udawało mi się domknąć meczów - analizowała Polka. - Później, gdy weszłam na trawę i udało mi się wygrać ten pierwszy turniej, nabrałam większej pewności siebie. Zaczęłam obracać mecze na swoją korzyść. W Bronksie wszystko idealnie się poskładało, jeśli chodzi o moją formę. Potem nadal grałam nieźle w Azji. Mimo ogromnego zmęczenia udało mi się utrzymać dobre wyniki - podsumowała sezon.

Dodała, że wiele jej słabszych występów było związany ze stanem zdrowia. - Co chwila byłam chora - przypomniała.

Linette przyznała, że dopiero od kilku lat, dzięki dobrym wynikom, wychodzi na swoje.

- W końcu można powiedzieć, że trudy są rekompensowane - oznajmiła. - Jeśli jest się już w tourze WTA to widać, że człowiek zarabia. A dla nas to jest praca. Jeśli widzimy, że koszty nie tylko się zwracają i jesteśmy na zero, ale w końcu udaje nam się zarabiać, to jest ogromna ulga i wszystko zaczyna sprawiać więcej radości. Można skupiać się na innych rzeczach i odchodzi ten stres. Od kilku lat jestem w pierwszej setce i mogę na siebie już całkiem nieźle zarobić - zdradziła.

Logistyka na jej głowie

Polska tenisistka ma na głowie nie tylko dbanie o formę i wygrywanie turniejów. Zajmuje się także prawie całą logistyką swojego teamu.

- 90 procent rzeczy związanych z wyjazdami organizuję sama - przyznała. - To ja sprawdzam loty, bukuję je i opłacam. Rezerwuję też hotele dla siebie i całego teamu. Jak jedziemy gdzieś trenować, to szkoleniowcy włączają się w organizację. Często załatwiam bilety na ostatnią chwilę, ponieważ nie wiadomo, jak daleko dotrę w danym turnieju. To nie jest proste i bywa bardzo męczące - zaznaczyła Polka.

Oglądaj Wideo: tvn24 Magda Linette zajmuje się logistyką swojego teamu

Podchodzi poważnie do igrzysk

Przyszły sezon będzie wyjątkowy, ponieważ do startów w licznych turniejach, w tym wielkoszlemowych, dojdzie jeszcze udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Linette zapewniła, że traktuje rywalizację olimpijską bardzo poważnie. Zawody w Tokio zostaną rozegrane między 25 lipca, a 2 sierpnia.

- Do igrzysk będziemy się przygotowywać tak, jak do Wielkiego Szlema, czyli bardzo poważnie. Po Wimbledonie są tylko dwa tygodnie przerwy przed turniejem w Tokio. Zamierzamy od razu pojechać do Chin, żeby być w zbliżonym miejscu globu do Japonii i tam przygotowywać się na twardych kortach. Igrzyska to marzenie każdego sportowca. Chciałabym tam osiągnąć szczyt formy i jak najlepszy wynik - zapewniła.



Linette przyznała, że zrezygnowała ze startu w deblu podczas igrzysk. Nie wyklucza jeszcze startu w mikście np: z Łukaszem Kubotem, ale będzie to zależało od jej rankingu.