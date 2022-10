Linette zgasła po pierwszym secie. Szybkie pożegnanie z Tunezją

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po emocjonującym spotkaniu z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Magda Linette popełniła serię błędów serwisowych pod koniec pierwszego seta starcia z Karoliną Pliskovą w meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Magda Linette miała spore problemy z mocnymi uderzeniami Karoliny Pliskovej w czwartym gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Po porażce w ćwierćfinale zawodów WTA w Seulu z Brytyjką Emmą Raducanu (2:6, 2:6) Linette udała się do Tunezji na premierową edycję turnieju w Monastyrze.

Pierwszą rywalką rozstawionej z ósemką polskiej tenisistki była 152. w rankingu Stefanini. Poznanianka była zdecydowaną faworytką pojedynku, ale potwierdziła to tylko w pierwszym secie. Kluczowe dla jego losów okazało się przełamanie już w czwartym gemie. Potem 30-letnia Polka poszła za ciosem. W ósmym dołożyła kolejne i po 43 minutach cieszyła się z wygrania premierowej odsłony 6:2.

W drugiej partii nasza reprezentantka nie radziła sobie już tak dobrze. Linette bardzo szybko, bo już w pierwszym gemie, straciła podanie. Co prawda udało się jej odrobić stratę, doprowadzając do remisu 3:3, ale w kluczowym momencie tego seta przegrała swojego gema serwisowego do zera, a chwilę później Włoszka pewnie zamknęła partię wynikiem 6:4.

Stefanini w końcówce drugiej odsłony wygrała aż 12 piłek z rzędu i kontynuowała serię w decydującym secie, choć to Linette zaczęła ją od serwisu. Poznanianka zaczęła punktować dopiero wówczas, gdy przegrywała 0:40 i nie zdołała już obronić się przed przełamaniem. Po zaciętej walce Polka doprowadziła do wyrównania w gemie czwartym, ale tylko po to, by chwilę później znów stracić podanie. Tej szansy Włoszka nie wypuściła już z rąk, a spotkanie zakończyła, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Zagra jeszcze Fręch

Linette nie jest jedyną Polką w tunezyjskim turnieju. We wtorek do gry wejdzie Magdalena Fręch. Jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Yasmine Mansouri. Francuzka wystąpi dzięki dzikiej karcie.

Gospodarze turnieju najbardziej liczą na swoją gwiazdę Ons Jabeur. Wiceliderka światowego rankingu turniej rozpocznie od starcia z Amerykanką Ann Li.

Magda Linette - Lucrezia Stefanini 6:2, 4:6, 4:6.