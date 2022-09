Magda Linette w finale turnieju WTA Tour

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette zajmuje w światowym rankingu 67. miejsce, a Swan - 174. W sobotę po raz pierwszy zmierzyły się na korcie. Mecz trwał tylko 17 minut. Brytyjka po trzecim gemie poprosiła o przerwę medyczną, ale nie była w stanie kontynuować gry.

30-letnia poznanianka w turnieju wcześniej przeszła przez trzy rundy. W pokonanym polu zostawiła Japonkę Moyukę Uchijimę, Rosjankę Oksanę Sielechmietiewą, a w ćwierćfinale uległa jej Kanadyjka Rebecca Marino. Co ciekawe, Polka do tej pory nie przegrała nawet seta.

Magda Linette: w finale spodziewam się zaciętego boju

- Przykro, że wygrałam w takich okolicznościach. Wolałabym zwyciężyć na korcie, ale taki jest też i tenis. W sumie dzięki temu zaoszczędziłam trochę sił. W finale spodziewam się zaciętego boju - powiedziała bezpośrednio po spotkaniu Linette, dla której będzie to pierwszy finał WTA w tym roku.



Jej finałowa przeciwniczka, 17-letnia Czeszka, zajmuje 130. miejsce w rankingu WTA. Fruhvirtova w drugim półfinale, po blisko trzygodzinnym pojedynku, wygrała z Argentynką Nadią Podoroską 5:7, 6:2, 6:4.

Czeszka po raz pierwszy w karierze zagra o tytuł turnieju rangi WTA. Bez względu na wynik finału, także po raz pierwszy awansuje do czołowej setki światowego rankingu.

Powalczy o trzeci tytuł

Z kolei dla 30-letniej Linette będzie to piąty w karierze finał turnieju WTA Tour. Do tej pory w imprezach cyklu triumfowała dwukrotnie - w 2019 roku w Bronksie i w 2020 w Hua Hin.

Wyniki półfinałów:

Linda Fruhvirtova (Czechy) - Nadia Podoroska (Argentyna) 5:7, 6:2, 6:4

Magda Linette (Polska, 3) - Katie Swan (W. Brytania) 3:0, krecz Swan