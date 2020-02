Urodzinowe zwycięstwo Linette. Nie przeszkodził nawet wiatr

Zmarnowana szansa Hurkacza. Był blisko pokonania szóstej rakiety świata To mogły być... czytaj dalej » Środowy mecz na bocznym korcie w tajlandzkim kurorcie nie dostarczył emocji. Poznanianka wyraźnie dominowała w obu setach, szybko obejmując prowadzenie odpowiednio 4:1 i 3:0. Starsza o pięć lat Ukrainka popełniała sporo prostych błędów, do czego przyczyniła się też pogoda – porywiście wiejący momentami wiatr.

Broni punktów za półfinał

Po niewiele ponad godzinie wszystko było już jasne. Linette odniosła trzecie w karierze zwycięstwo nad Bondarenko (nie przegrała z nią ani razu) i w kolejnej rundzie trafi na Peng Shuai, z którą grała do tej pory raz, wygrywając w 2017 roku w Kuala Lumpur po kreczu rywalki przy prowadzeniu Polki 5:2. Ich mecz zaplanowano na czwartek.

Przed rokiem w Thailand Open Linette osiągnęła półfinał, przegrywając z późniejszą triumfatorką Dajaną Jastremską.



Peng Shuai complete the straight sets win at the @thailandopenhh!



Sealing the 6-1, 6-0 victory over Yuan! pic.twitter.com/aRgCzEtfQx — WTA (@WTA) February 11, 2020





W środę w Hua Hin swój mecz drugiej rundy rozegra Katarzyna Kawa (128. WTA), która w pierwszej rundzie pokonała Ankitę Rainę (156. WTA) z Indii 3:6, 6:0, 6:1. Stawką jej pojedynku z rozstawianą z trójką Chinką Wang Qiang (27. WTA) będzie ćwierćfinał turnieju.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska, 5) - Kateryna Bondarenko (Ukraina) 6:2, 6:2.