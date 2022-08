Wymagająca rywalka z Kazachstanu pokonana. Linette w drugiej rundzie w Cleveland

Video: Eurosport

Linette i Pera przełamane w 8. gemie 2. seta w meczu 2....

Magda Linette i Bernarda Pera straciły swoje podanie w ósmym gemie drugiego seta starcia z parą Monica Niculescu/ Elena Gabriela Ruse w meczu drugiej rundy US Open. Zobacz, jak do tego doszło. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

»