Linette błyskawicznie odpadła. Nieudany debiut na europejskiej ziemi

Trwający ponad dwie godziny mecz był niezwykle wyrównany. Lepiej rozpoczęła go Putincewa, która szybko objęła prowadzenie 4:1. Przy 5:4 i swoim serwisie miała piłkę setową, ale Linette walczyła do samego końca, dzięki czemu zdołała doprowadzić do remisu, a następnie tie-breaka.

W nim poznanianka też stanęła przed szansą na wygranie partii, ale od stanu 6-5 przegrała trzy kolejne wymiany.

Końcówka dla Putincewej

W drugiej odsłonie to Polka szybko objęła prowadzenie 2:0, ale rywalka w oka mgnieniu wyrównała na 2:2.

Do 4:4 losy rywalizacji pozostawały otwartą kwestią, ale dwa ostatnie gemy, choć zacięte, padły łupem tenisistki reprezentującej Kazachstan.

To było szóste spotkanie tych tenisistek i drugie zwycięstwo Putincewej. Co ciekawe, poznanianka miała w nim lepszy procent wygranych wymian po drugim niż pierwszym serwisie (odpowiednio 55 i 49 proc.).

Dla Linette był to pierwszy mecz w tym sezonie rozegrany na kortach ziemnych w Europie. Na początku kwietnia rywalizowała w amerykańskim Charleston, gdzie dotarła do ćwierćfinału.

W Stambule gra jeszcze jedna Polka Katarzyna Piter, ale tylko w deblu, w parze z Belgijką Kimberley Zimmermann. Mecz pierwszej rundy rozegrają jeszcze w środę.

Wynik meczu 1. rundy:

Julia Putincewa (Kazachstan) - Magda Linette (Polska) 7:6 (8-6), 6:4.