Dobre otwarcie Linette. Wygrana i pierwszy punkt dla Polski

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po przegranym starciu z Darją Kasatkiną. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na temat trenera i swojego teamu. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Linette i Pera awansowały do 3. rundy debla Australian Open

Linette i Pera awansowały do 3. rundy debla Australian Open

Zobacz skrót meczu Magda Linette/ Bernarda Pera – Rebecca Peterson/ Anastazja Potapowa w 3. rundzie debla Australian Open. Polsko-amerykańska para przegrała to spotkanie 3:6, 6:7(6-8). Tenis na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

Linette awansowała do 2. rundy Australian Open

IGA ŚWIĄTEK - MIKAELA BUZARNESCU. RELACJA NA ŻYWO W EUROSPORT.PL>>>

Stawką toczonego do trzech wygranych meczu Polska - Rumunia jest awans do fazy finałowej BJKC. Biało-Czerwone są zdecydowanymi faworytkami, również dlatego, że do Radomia nie przyjechały dwie najwyżej notowane Rumunki: Simona Halep i Sorana Cirstea.

Harmonogram meczu został ułożony tak, że w piątek naprzeciwko siebie wybiegają rakiety numer jeden i dwa z obu krajów. I tak rywalizację rozpoczęła dla Polski 58. w rankingu Linette, a dla Rumunii 63. Begu.

Dwa różne sety

Popis Świątek w meczu Polek. To była ekspresowa wygrana Iga Świątek... czytaj dalej » Ich starcie od samego początku toczyło się pod dyktando poznanianki. Polka była wyraźnie lepsza w każdym z tenisowych elementów, co błyskawicznie przekładało się na wynik. Rumunka wygrała pierwszego gema przy wyniku 0:3, patrząc z jej perspektywy. Jak się okazało, na więcej w tej partii nie było jej stać.

Niestety na początku drugiej partii role zupełnie się odwróciły. Tym razem to Polka popełniała za dużo błędów, a rywalka odnalazła większy spokój. Po 13 minutach seta było 3:0 dla Begu. Rumunka z każdym kolejnym punktem grała lepiej, ale szczęśliwie jej przewaga już nie rosła.

Linette nie zamierzała odpuszczać i dobra gra w defensywie pozwoliła jej na przełamanie powrotne. Było już tylko 3:4, a szala znów zaczęła przechylać się na stronę Polki. Znów to ona była pewniejsza, znów to ona trafiała trudniejsze uderzenia. Do czasu. Przy stanie 4:5 i własnym serwisie, w trzech kolejnych akcjach, popełniła podwójny błąd serwisowy, zepsuła wolej i wyrzuciła w aut łatwy forhend. Bolało bardzo, bo kosztowało przegranego seta.

Linette dopięła swego

Trzeci set zaczął się dla Linette bardzo dobrze. Polka przełamała rywalkę w trzecim gemie i wyszła na prowadzenie 2:1. Później bardzo pewnie serwowała i nie pozwalała rywalce na odrobienie strat. Kiedy przełamała Rumunkę także w siódmym gemie, stało się jasne, że jest o krok od cennej wygranej.

Walka o decydujący punkt była bardzo zacięta. Ostatecznie po jedenastu piłkach triumfowała Linette. Polka wygrała decydującego seta 6:2, a nasza reprezentacja objęła prowadzenie w meczu z Rumunią 1:0.

W kolejnym meczu Iga Świątek nie dała szans Mihaeli Buzarnescu i przed sobotnimi spotkaniami Polki są już jedną nogą od awansu do listopadowego turnieju finałowego Billie Jean King Cup (z udziałem dwunastu drużyn).

Magda Linette - Irina-Camelia Begu 6:1, 4:6, 6:2

Iga Świątek - Mihaela Buzarnescu 6:1, 6:0



Harmonogram meczu Polska - Rumunia w Radomiu:

* - mecz odbędzie się, jeśli Polki nie zdobędą wcześniej trzech punktów

Sobota, 15 kwietnia, od godz. 11.00

Iga Świątek - Irina Begu

* Magda Linette - Mihaela Buzarnescu

* Magdalena Fręch/Alicja Rosolska - Andreea Mitu/Andreea Prisacariu