Genialne zagranie Magdy Linette w Seulu. Można je oglądać bez końca

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Magdę Linette w trzecim gemie trzeciego seta starcia z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette w siódmym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

30-letnia poznanianka ma bardzo dobry czas. W ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Chennai, a świetną passę kontynuuje już w Seulu.

Obroniła dwie piłki meczowe. Linette w ćwierćfinale w Seulu Magda Linette... czytaj dalej » Spotkanie z Mladenović było piekielnie trudne, ale ostatecznie wygrane 4:6, 7:6(5), 6:2. W drugiej partii 51. rakieta świata musiała bronić dwóch piłek meczowych. Zrobiła to, co ostatecznie okazało się momentem zwrotnym całego spotkania.

Genialne zagranie na wagę przełamania

To, co najlepsze w jej wykonaniu, kibice zobaczyli w trzecim secie. A dokładnie w siódmym gemie przy przewadze Linette.

Francuzka zaserwowała piekielnie mocno, pod samą linię środkową i Polka musiała się bronić. Robiła to świetnie i zdążyła również do silnego forhendu rywalki po linii. Odegrała kapitalnie, uderzeniem częściej widywanym na salach do squasha. Piłka przeleciała tuż nad taśmą i niemal nie odbiła się po drugiej stronie siatki. Mladenović tylko bezradnie patrzyła, bo w tym momencie miała już stratę dwóch przełamań w decydującym secie.