Udany był tylko początek. Koniec przygody Linette w Indian Wells

Magda Linette to druga najwyżej notowana Polka w rankingu WTA

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w trakcie konferencji prasowej po półfinale Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Magda Linette przegrała w półfinale Australian Open z Białorusinką Aryną Sabalenką. Jednak to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Jan Zieliński i Hugo Nys zagrają w finale debla. Mecz odbędzie się już w sobotę. O swój juniorski finał zawalczy też 16-letni Tomasz Berkieta.

Magda Linette wyrzuciła Alicję Rosolską z turnieju w Indian Wells Magda Linette i... czytaj dalej » Dla Linette (21. WTA) było to drugie bezpośrednie starcie z Raducanu (77. WTA) w karierze. Wcześniej obie tenisistki mierzyły się sześć miesięcy temu, w ćwierćfinale imprezy w Seulu. Górą była wówczas młodsza o 11 lat Brytyjka.

Prowadziła 4:1 i przegrała seta

Faworytką pojedynku na kortach w Indian Wells była jednak Polka. Półfinalistka tegorocznego Australian Open bardzo dobrze weszła w mecz, czego dowodem była chociażby znakomita wymiana w jej wykonaniu w trzecim gemie.



Cudowna akcja Magdy Linette! Jest moc! #DamyIAsy



Mecz Magdy Linette z Emmą Raducanu trwa w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online: https://t.co/Ux54Zm6NlTpic.twitter.com/oN5fTbqlU1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 11, 2023





Chwilę później poznanianka stanęła przed szansą na przełamanie, a dzięki złemu forhendowi rywalki wykorzystała pierwszego break pointa, odskoczyła rywalce na 3:1, następnie utrzymała swoje podanie i było już 4:1.

Od tego momentu zaczęła się jednak zarysowywać przewaga triumfatorki US Open z 2021 roku. Raducanu grała coraz odważniej i przynosiło to efekt w postaci wygrywanych akcji. Nie minęło kilkanaście minut, a niżej notowana z zawodniczek doprowadziła do remisu 4:4.

Co gorsza, w jedenastym gemie po raz drugi tego dnia - pewnie, bez straty punktu - odebrała serwis Linette, ale tym samym odpowiedziała Polka i kibice byli świadkami tie-breaka. W nim więcej zimnej krwi zachowała Brytyjka, która wygrała 7-3.

Źródło: Getty Images Emma Raducanu wygrała pierwszego seta z Magdą Linette

Dwa przełamania na wagę awansu Raducanu

W drugiej partii obie tenisistki długo pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe. Dość powiedzieć, że pierwsza okazja na przełamanie pojawiła się dopiero po blisko 30 minutach rywalizacji w secie. Niestety, Raducanu wykorzystała nadarzającą się szansę, a po podwójnym błędzie poznanianki prowadziła 3:1.

20-latka poszła za ciosem, w przeciwieństwie do Linette, która coraz częściej, nawet w stosunkowo prostych sytuacjach, nie trafiała piłką w kort.

Efekty można było zauważyć na tablicy wyników. Partia zakończyła się rezultatem 6:2 na korzyść Brytyjki, która awansowała do 1/16 finału. Tam jej rywalką będzie Czeszka Katerina Siniakova (45. WTA) lub Brazylijka Beatriz Haddad Maia (13. WTA).

W sobotę wieczorem, a także w nocy z soboty na niedzielę na kortach Indian Wells zagrają jeszcze: Iga Świątek z Claire Liu (początek około 22.00), Hubert Hurkacz z Alexeiem Popyrinem (nie przed 2.00) oraz Magdalena Fręch z Ons Jabeur (nie przed 3.00).

Wynik meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Indian Wells:

Magda Linette (Polska, 20) - Emma Raducanu (Wielka Brytania) 6:7 (3-7), 2:6