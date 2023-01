Niesamowita Linette! Pokonała faworytkę i ma ćwierćfinał Australian Open

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Dane’a Sweeny’ego w 1. rundzie kwalifikacji do Australian Open 20223. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

Sabalenka awansowała do 4. rundy Australian Open.

Rune awansował do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedział Craig Boynton, trener Huberta Hurkacza, przed meczem Polaka w 4. rundzie Australian Open.

Serb w trzech setach poradził sobie z Bułgarem, ale awans do 4. rundy nie przyszedł łatwo.

Do piątego gema obie zawodniczki szły równo, ale w piątej partii lepsza była Aleksandrowa.

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Linette awansowała do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po zwycięskim meczu z Aleksandrową w 3. rundzie Australian Open.

Magda Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co napisała Magda Linette po triumfie w 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 3. rundzie Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Magdą Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Zobacz, co powiedziała Magda Linette podczas konferencji prasowej po 3. rundzie Australian Open.

Konferencja Linette po awansie do 4. rundy Australian Open

Weronika Ewald awansowała do 2. rundy juniorskiego Australian Open

Magda Linette o Świątek i Hurkaczu po awansie do 4. rundy Australian Open

Magda Linette o Świątek i Hurkaczu po awansie do 4. rundy Australian Open

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Czy był to jeden z najważniejszych momentów 2. seta?

Łotyszka sprawiła niespodziankę, eliminując jedną z faworytek do zwycięstwa.

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Nys i Zieliński awansowali do 3. rundy Australian Open

Tak Jessica Pegula zapewniła sobie awans do ćwierćfinału.

Oto co powiedział polski tenisista po kolejnym pięciosetowym, tym razem przegranym, pojedynku podczas AO 2023.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po porażce w 4. rundzie Australian Open.

Tomasz Berkieta awansował do 2. rundy juniorskiego Australian Open

Tsitsipas awansował do ćwierćfinału Australian Open

Azarenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Zobacz, co powiedziała Victoria Azarenka po triumfie w 4. rundzie Australian Open.

Azarenka po awansie do ćwierćfinału Australian Open

Oto co miała do powiedzenia polska zawodniczka po niespodziewanym awansie do ćwierćfinału AO.

Sabalenka awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Pliskova awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Vekić awansowała do ćwierćfinału Australian Open

Magda Linette sprawiła niespodziankę i awansowała do ćwierćfinału, pokonując rozstawioną z czwórką Francuzkę.

Turniej Australian Open od 16 stycznia

Najpierw była wielka radość z awansu trzech polskich zawodników do czwartej rundy Australian Open, później zimny prysznic w postaci porażek Igi Świątek z Kazaszką Jeleną Rybakiną i Huberta Hurkacza z Amerykaninem Sebastianem Kordą.

Wielki Szlem nie widział czegoś takiego w 55-letniej erze. Niestety Świątek w jednej z głównych ról Australian Open... czytaj dalej » Na placu boju została tylko Linette, sprawczyni największej niespodzianki z polskiego obozu. Zajmującą 45. miejsce w rankingu poznanianka wyeliminowała przede wszystkim Estonkę Anett Kontaveit i Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Obie były uznawane za faworytki konfrontacji z Polką.

Tym razem poprzeczka była zawieszona jednak naprawdę wysoko. Francuzka Caroline Garcia miała znakomitą drugą połowę poprzedniego sezonu, a w Melbourne radziła sobie bardzo pewnie, tracąc jednego seta.

Słaby początek Polki

Mecz zaczął się dla Linette źle. Garcia przełamała ją w gemie otwierającym, by w kolejnym obronić swoje podanie. Co więcej, po chwili błyskawicznie wykorzystała już pierwszego break pointa i prowadziła 3:0. Zawodniczka z Poznania nie miała zbyt wiele do powiedzenia.

Na szczęście Polka przebudziła się, zaczęła grać bardziej agresywnie, podczas gdy rywalka zostawiała jej coraz więcej miejsca. To przyniosło efekt, albowiem Linette zaczęła kończyć akcje przy siatce i sama przełamała Francuzkę, by następnie swoją aktywnością wymusić błędy rywalki i doprowadzić do stanu 2:3

Tym bardziej szkoda kolejnego gema. Linette świetnie się wybroniła i miała piłkę podaną jak na tacy, jednak przestrzeliła bekhendem. Garcia prowadziła 4:2 i wydawało się, że zdoła wygrać seta.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Zmarnowana szansa na obronę Linette w 1. secie

Wielki powrót i set dla Linette

Jednak waleczna Linette popisała się kilka efektownymi akcjami, nie zmarnowała swojego podania, by w końcu w dziesiątym gemie zanotować drugie przełamanie. Było 5:5, a Garcia, która próbowała podkręcić tempo, zaczęła popełniać błędy. Poznanianka momentalnie to wykorzystała, po raz pierwszy wychodząc na prowadzenie!

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Przełamanie Linette w 1. secie na 5:5 z Garcią

Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. Linette szybko wyszła na prowadzenie 2:0, a Garcia dalej przeplatała dobre zagrania kompletnie nieudanymi. Zanotowała m.in. podwójny błąd serwisowy, podczas gdy wcześniej popisała się trzema asami. Następnie wyrzuciła piłkę w aut po nieudanym returnie i Polka była o krok od wygranej. Prowadziła 6:3. Po chwili mogła się cieszyć z triumfu w całej partii, gdy rywalka pomyliła się przy siatce!

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Linette wygrała 1. seta z Garcią

Nerwowa Garcia, Linette zmarnowała szansę

Na początku drugiej partii obie zawodniczki prezentowały równą grę. Tym razem Garcia była agresywniejsza i pełna chęci do rewanżu. Tak bardzo chciała naprawić błędy z pierwszego seta, że po jednym z nieudanych zagrań rozwaliła rakietę. Tymczasem Linette grała nieco spokojniej, ale równie skutecznie, dobrze serwując. Na wielkie brawa zasłużyła jej akcja z szóstego gema, gdy fenomenalnym uderzeniem kompletnie zaskoczyła Francuzkę, a po chwili było 3:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Świetne zagranie Linette w drugim secie meczu z Garcią

W siódmym gemie Linette miała niepowtarzalną okazję, by przełamać Garcię, która ponownie zaczęła okazywać negatywne emocje. Francuzka była spięta, a polska zawodniczka miała aż trzy break pointy. Nie zdołała wykorzystać żadnego, a przy decydującym serwisie rywalki odpowiedziała returnem w aut. Wielka szansa, niestety niewykorzystana.

Ostrzeżenie dla Garcii i klasa Linette

Swoje gemy serwisowe pewniej wygrywała Polka. Garcia ciągle grała nerwowo. Dostała nawet ostrzeżenie od pani arbiter za używanie zbyt mocnych słów po swoich nieudanych akcjach. W dziewiątym gemie Linette zrobiła to, co nie udało jej się kilka minut wcześniej: przełamała Francuzkę wykorzystując pierwszego break pointa! 5:4.

30-latka nie zmarnowała szansy. Garcia jeszcze się broniła, ale pierwsza piłka meczowa dała awans Polce! To jej życiowy sukces, albowiem nigdy wcześniej nie awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Piłka meczowa ze spotkania 4. rundy Linette - Garcia

Kolejną przeciwniczką Linette będzie zajmująca 31. miejsce w rankingu WTA Karolina Pliskova. Czeszka wyeliminowała wcześniej Chinkę Shuai Zhang zwyciężając 6:0, 6:4.

Czwarta runda Australian Open

Magda Linette - Caroline Garcia 7:6 (3), 6:4