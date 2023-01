Kolejna rywalka Linette jest już z samego topu. Kiedy mecz?

Do piątego gema obie zawodniczki szły równo, ale w piątej partii lepsza była Aleksandrowa.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Linette po awansie do 3. rundy Australian Open

30-letnia poznanianka turniej zaczęła od wygranej w środę z Egipcjanką Mayar Sherif 7:5, 6:1. Trudniejszą przeszkodą była dla Linette okazała się w drugiej rundzie rozstawiona z numerem 16 Estonka Anett Kontaveit, alePolka zwyciężyła w trzech setach 3:6, 6:3, 6:4 i po pięciu latach znów znalazła się w Melbourne w 3. rundzie.

W niej trafiła na rozstawioną z 19 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Ich pojedynek był ostatnim podczas wieczornej sesji na Rod Laver Arena. Linette zwłaszcza w pierwszym secie nie dała dojść do głosu rywalce. Wygrała w nieco ponad godzinę 6:3, 6:4 i pierwszy raz w karierze zameldowała się w 1/8 finału AO, ale i jakiegokolwiek turnieju wielkiego szlema.

Polka przystępowała do sobotniego meczu, gdy jej potencjalna rywalka w 4. rundzie była wyłoniona, ale Linette poznała jej nazwisko dopiero po swoim meczu.

29-letnia Garcia, ostatnia przedstawicielka francuskiego tenisa w singlu, mocno musiała się napracować, by pokonać 158. na liście WTA Laurę Siegemund.

Carolina Garcia - Laura Siegemund: wynik meczu i relacja

34-letnia Niemka, która w 2016 roku dotarła do 27. miejsca w świecie, pierwszego seta wygrała 6:1, a faworytka miała zatrważający stosunek wygrywających uderzeń do niewymuszonych błędów - 4 wobec 16. W drugiej partii Garcii, która miała świetną drugą połowę poprzedniego sezonu, a zakończyła go triumfem w turnieju masters, pomógł w znacznym stopniu coraz lepiej funkcjonujący serwis.



Po wyrównanym początku decydującej odsłony Garcia przełamała podanie rywalki, wyszła na prowadzenie 4:3 i już nie dała sobie odebrać zwycięstwa.

Co ciekawe, zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundzie rozstawiona z czwórką Francuzka wyeliminowała kanadyjskie tenisistki, najpierw Katherine Sebov - 6:3, 6:0, a następnie Leylah Fernandez 7:6 (7-5), 7:5.

Magda Linette - Carolina Garcia: kiedy i o której mecz?

Spotkanie 4. rundy pomiędzy Polką a Francuzką odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia. O dokładnej godzinie organizatorzy poinformują dzień wcześniej. Transmisja na antenie Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.

Australijska część Wielkiego Szlema jest najmniej udana dla 29-letniej mieszkanki Lyonu. W 1/8 finału zagra dopiero po raz drugi (poprzednio w 2018 roku) w 12. występie. Najlepiej spisała się w ubiegłorocznym US Open, gdzie osiągnęła półfinał.