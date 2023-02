Trudna przeprawa i wielki powrót Linette w Meridzie

Spotkanie w Meksyku było dla Linette (21. WTA) pierwszym od czasu Australian Open. Na antypodach nasza tenisistka sprawiła nie lada furorę, docierając do najlepszej czwórki turnieju. Przegrała dopiero w walce o finał z późniejszą triumfatorką Aryną Sabalenką.

Linette obroniła dwie piłki meczowe

W Meridzie pierwszą rywalką poznanianki była Osorio (61. WTA). Początek meczu był bardzo wyrównany, a obie zawodniczki pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe.

Jednak od stanu 2:2 do końca inaguracyjnego seta kibice byli świadkami aż czterech przełamań, a losy wygranej decydowały się w tie-breaku. W nim skuteczniejsza była Kolumbijka, która triumfowała 7-2.

W drugiej partii sytuacja także nie wyglądała z perspektywy Linette najlepiej. 31-latka szybko straciła swój serwis, a po kilkunastu minutach rywalizacji przegrywała już 2:5 i była o krok od niespodziewanego odpadnięcia z imprezy.

Rozstawiona z numerem pierwszym zawodniczka wygrała jednak pięć kolejnych gemów i całego seta, po drodze broniąc nawet dwie piłki meczowe. W trzeciej odsłonie nie dała już Osorio większych szans, zwyciężając pewnie 6:2 i meldując się w 1/8 finału.



Completes the comeback



Top seed @MagdaLinette fights through a tough test from Osorio in Mexico!#MéridaOpenAKRONpic.twitter.com/0cFfE4SOVi — wta (@WTA) February 22, 2023





W kolejnej rundzie rywalką Linette będzie Węgierka Panny Udvardy (91. WTA), która na otwarcie pokonała wyżej notowaną Niemkę Jule Niemeier (69. WTA) 7:6 (7-1), 7:6 (7-5).

Wynik meczu pierwszej rundy turnieju WTA 250 w Meridzie:

Magda Linette (Polska, 1) - Camila Osorio (Kolumbia) 6:7 (2-7), 7:5, 6:2