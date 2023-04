Końcówka jak z horroru. Finał nie dla Linette

Linette awansowała w Miami do półfinału debla Magda Linette... czytaj dalej » Po pierwszym secie, w którym polsko-amerykańska para straciła tylko jednego gema, wydawało się, że finał jest na wyciągnięcie ręki. Tyle że już w drugim gemie drugiej odsłony Linette i Pera zostały przełamane i od tego momentu zaczął się marsz Amerykanki i Kanadyjki po wygraną w tej partii. O tym, która para zagra w finale, zadecydował super tie-break.

Pięć obronionych meczboli, jeden niewykorzystany

Obfitował on w duże zwroty akcji. Przy stanie 7-9 Linette i Pera musiały bronić dwóch piłek meczowych. I obroniły, a dużą klasę przy pierwszej z nich pokazała Linette, gdy popisała się kapitalnym sytuacyjnym wolejem.

To nie był koniec meczboli dla rywalek Polki i Amerykanki. Townsend i Fernandez mogły jednak mieć pretensje tylko do siebie - przy trzecim podwójny błąd popełniła Amerykanka, a przy czwartym w aut zagrała Kanadyjka. Chwilę później mogło się to zemścić, bo swojej okazji na zakończenie meczu przy stanie 12-11 doczekały się Linette i Pera. Poznanianka jednak minimalnie chybiła returnem.

Przeciwniczki zwietrzyły swoją szansę. Zdobyły trzy kolejne punkty - po trzech błędach Polki - i awansowały do niedzielnego finału.



GAME SET AND MATCH FERNANDEZ/TOWNSEND!!



Leylah Fernandez and Taylor Townsend with ANOTHER comeback win as they are into the #MIAMIOPEN Doubles FINALS defeating Pera/ Linette in 3 sets 16 62 14-12!!



They'll take on (2)Gauff and (2)Pegula on Sunday at 3pm ET! pic.twitter.com/W74ZAaPmZM — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) April 1, 2023





Tam ich rywalkami będą Amerykanki Jessica Pegula i Coco Gauff, które pokonały amerykańsko-australijski duet Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez 7:6 (7-5), 7:6 (7-4).



Miami final calling @CocoGauff & @JLPegula pull off double duty in the 305 to reach the showpiece! #MiamiOpenpic.twitter.com/3zyX0ui243 — wta (@WTA) March 31, 2023





31-letnia Linette i tak może zadowolona opuścić Florydę. W singlu dotarła do 1/8 finału, dzięki czemu poprawiła nieznacznie dorobek punktowy i utrzymała najwyższą w karierze 19. lokatę w światowym rankingu. Razem z występem deblowym w Miami zarobiła około 160 tysięcy dolarów.



Wyniki półfinałów gry podwójnej:

Jessica Pegula, Coco Gauff (USA, 2) - Nicole Melichar-Martinez, Ellen Perez (USA, Australia, 8)

7:6 (7-5), 7:6 (7-4).

Taylor Townsend, Leylah Fernandez (USA, Kanada) - Magda Linette, Bernarda Pera (Polska, USA)

1:6, 6:2, 14:12