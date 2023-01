"Musiałam wiele przejść, zapamiętam ten turniej na całe życie"

Zobacz, co powiedział Jan Zieliński po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Mariusz Fyrstenberg po awansie do półfinału gry podwójnej w Australian Open.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do półfinału Australian Open.

Oto co miał do powiedzenia polski deblista, który z Hugo Nysem awansował do finału AO 2023.

Polka szła przez turniej jak burza, zatrzymała się na będącej w świetnej formie i o wiele bardziej utytułowanej Arynie Sabalence. Mecz zakończył się po dwóch setach. Pierwszego, przegranego 6:7 (1-7), Polka rozpoczęła od dwóch wygranych gemów. W drugim uległa zdecydowanie - 2:6.

"Decydowały niuanse"

Życiowy turniej za Linette. W nagrodę najwyższy ranking w karierze Magda Linette na... czytaj dalej » - Dużo się działo w pierwszym secie, szkoda tego prowadzenia. Mam wrażenie, że o wszystkim decydowały niuanse, grałyśmy fajny tenis. Procentowo wszystko wyglądało bardzo dobrze. Nie było dużo niewymuszonych błędów. Widać, że Aryna jest w bardzo dobrej formie, w tym tie-breaku to pokazała, bo poszła za ciosem, zaryzykowała i zagrała kilka fantastycznych punktów. W drugim secie była w gazie, a mi zabrakło dociśnięcia - komentowała Linette w rozmowie z Pawłem Kuwikiem.

- Czy pierwszy set był kluczowy? Sabalence pomógł, zszedł z niej ciężar, poszła za ciosem, kontynuowała agresywny tenis z końcówki pierwszej partii, a mi trochę opadły skrzydła. To nie było nic ogromnego, ale na tym poziomie zrobiło różnicę. Zwłaszcza przy serwisie. Ona napierała mocno, mój nie był wystarczająco szybki - tłumaczyła polska tenisistka.

Przeszła wiele

Linette ma za sobą turniej życia. W drodze do półfinału pokonywała głównie wyżej notowane od siebie zawodniczki. W 29 poprzednich turniejach wielkoszlemowych nie doszła nigdy dalej niż do trzeciej rundy. W najnowszym zestawieniu WTA będzie na 22. miejscu.



- Zapamiętam ten turniej na całe życie. Jedno z najtrudniejszych doświadczeń, ale też niesamowicie miłych. Musiałam wiele przejść, i fizycznie, i mentalnie. Z drugiej strony sama siebie zaskakiwałam tym, jaka byłam spokojna. Dzisiaj naprawdę fajnie podeszłam do tego meczu. Czułam się komfortowo na korcie, czułam, że to moje miejsce i wydaje się mi, że było widać - przyznała.

Sabalenka zagra w sobotnim finale z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.