Magda Linette - Anett Kontaveit. Kiedy mecz II rundy Australian Open?

Awans do drugiej rundy poznanianka uzyskała w środę, pewnie ogrywając Egipcjankę Mayar Sherif 7:5, 6:1. 30-letnia Linette miała nieznaczne problemy tylko w pierwszym secie rywalizacji z młodszą o cztery lata rywalką. Od stanu 2:4 zaczęła spisywać się już jednak nienagannie, a cały drugi set był już jej dominacją.

W drugiej rundzie jej rywalką będzie 27-letnia Kontaveit, która na otwarcie we wtorek gładko wygrała z Austriaczką Julią Grabher 6:2, 6:3.



Jako że spotkanie Polki z Egipcjanką odbyło się dzień później niż planowano, rozstawiona z numerem 16. Estonka będzie miała jeden dzień odpoczynku więcej w zanadrzu. Linette jak w transie. Pewny awans, koncertowy set Kolejne świetne... czytaj dalej »

Linette - Kontaveit: kiedy i o której mecz?

Pojedynek obu pań w drugiej rundzie Australian Open odbędzie się w czwartek 19 stycznia. Dokładną godzinę poznamy, gdy organizatorzy zaprezentują terminarz na ten dzień. Transmisję spotkania przeprowadzi Eurosport. Będzie je można oglądać również w Eurosporcie Extra w Playerze.

27-letnia Estonka ma na koncie sześć wygranych imprez WTA. W czerwcu ubiegłego roku była nawet wiceliderką światowego rankingu.

Linette na liście WTA jest obecnie 45., ale z Kontaveit bilans ma dodatni - z siedmiu spotkań Polka wygrała cztery. Przez ostatnie pięć lat mierzyły się jednak tylko raz. W 2020 roku w trzeciej rundzie US Open górą była tenisistka z Tallinna.

Kilka miesięcy wcześniej dotarła do ćwierćfinału Australian Open. Do dziś to jej najlepsze wielkoszlemowe osiągnięcie.

Linette najlepiej wspomina występ na antypodach sprzed pięciu lat, gdy zatrzymała się na trzeciej rundzie.