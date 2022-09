Świątek grała z urazem? "Lewe udo troszeczkę dokuczało"

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz, co powiedział Tomasz Wiktorowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022. Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5).

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w finale US Open.

Zobacz moment, kiedy Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi po triumfie w US Open 2022.

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Przed sobotnim finałem podkreślano, że Świątek w drodze do niego spędziła na korcie dokładnie 10 godzin i 51 minut na korcie. Jej drabinka była trudniejsza niż Jabeur. Z kolei łączny czas gry siedem lat starszej Tunezyjki wynosił 9 godzin i 7 minut.

Fizjoterapeuta polskiej tenisistki nie miał jednak - jak wyjawił - dużo pracy w doprowadzeniu 21-latki do pełnej sprawności w finałowej potyczce.

- To co powtarzam, czyli ta praca jest od początku roku dzień po dniu i później są tego efekty. My pracujemy praktycznie cały czas, więc to nie jest tak, że tu mamy najwięcej roboty. Tak na dobrą sprawę, tutaj mamy troszkę mniej pracy niż w okresach luźniejszych, kiedy nie gramy turniejów - powiedział Ryszczuk w rozmowie z Marcinem Wroną po zwycięskim przez Igę finale 6:2, 7:6 (7-5).

W nim nie obawiał się o kondycję Polki, która tylko dwa pierwsze mecze rozstrzygnęła szybko, w nieco ponad godzinę. Najdłużej trwało jej spotkanie w 1/8 finału z Niemką Jule Niemeier - dwie godziny i 24 minuty. Ponad dwie godziny grała też w półfinale z Aryną Sabalenką. Na dodatek z Białorusinką rywalizowała dzień po tym, jak stoczyła ćwierćfinałowy bój z Jessicą Pegulą.

- Patrząc z perspektywy czasu, Iga chyba najlepiej spisuje się w takich sytuacjach. Wtedy jej poziom faktycznie rośnie. Kiedy czuje lekkie zmęczenie, wie, że musi jeszcze dołożyć tej energii, przypilnować bardziej technikę i na tym się skupić - podkreślił fizjoterapeuta.

Jak się okazuje, raszynianka odczuwała podczas rywalizacji niewielkie problemy z nogą. - Były momenty, że faktycznie lewe udo troszeczkę dokuczało, ale to kosmetyka - zaznaczył.

"Zimna kąpiel, rozmowa, dobra kolacja"

Jak pomoże triumfatorce US Open się zregenerować? - Robimy to, co zawsze, nasze rytuały. Rozciąganie, cool down, zimna kąpiel, rozmowa, dobra kolacja i myślę, że to jest najważniejsze plus ta przerwa po turnieju. To jest pełna regeneracja, a nie moje ręce - podsumował Ryszczuk.