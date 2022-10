Fatalna seria Kubota. Walczył dzielnie, ale znów nie zdołał wygrać

Kubot i Gille odpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open

Akcja, która dała polsko-francuskiej parze awans do 2. fazy turnieju gry podwójnej.

Zobacz, co powiedział Łukasz Kubot po awansie do drugiej rundy gry podwójnej Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubot po awansie do 2. rundy Roland Garros

Awans do 2. rundy Kubota i Hradeckiej.

US Open. Piłka meczowa ze spotkania 1. rundy Kubot/Hradecka...

Łukasz Kubot i Lucie Hradecka przegrali pierwszego seta 3:6 z parą Ena Shibahara/ Franco Skugor w meczu 2. rundy gry mieszanej. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Łukasz Kubot i Lucie Hradecka przegrali z parą Ena Shibahara/ Franco Skugor 3:6, 4:6 w meczu 2. rundy gry mieszanej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubot i Hradecka przegrali w 2. rundzie gry mieszanej w US Open

Łukasz Kubot i Sander Gille przegrali z parą Asłan Karacew/ Luke Saville 7:6 (7-4), 6:7 (7-9), 2:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej w US Open. Zobacz końcówkę tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kubot i Gille odpadli w 1. rundzie gry podwójnej w US Open

Zwycięzcy są rozstawieni w imprezie z "jedynką". Mecz od początku był niezwykle wyrównany i zacięty - żaden z duetów nie zdołał przełamać rywali w pierwszym i drugim secie, a tie-breaki kończyły się grą na przewagi.

Kubot długo poszukuje wygranej

Świątek trafiła na godną rywalkę. Nie w takich okolicznościach chciała awansować Iga Świątek już w... czytaj dalej » Ostatecznie zwycięzcę musiał wyłonić super tie-break. Lepiej rozpoczęli go Niemiec oraz Nowozelandczyk i chociaż ich rywale w końcówce zaczęli odrabiać straty, zdobywając cztery punkty z rzędu, to nie zdołali odwrócić losów meczu.



To drugi wspólny turniej Kubota i Gonzaleza w tym roku. W kwietniu również odpadli w pierwszej rundzie turnieju w Houston.

Kubotowi nie wiedzie się od dłuższego czasu w deblu, w którym przecież ma na koncie wiele sukcesów. Co jakiś czas zmienia partnerów, ale oczekiwanych skutków to nie przynosi.

Po raz ostatni polski tenisista wygrał w tourze 29 czerwca, kiedy awansował w pierwszej rundzie Wimbledonu wraz z rodakiem Szymonem Walkowem. Potem udawało mu się co prawda wygrać dwa mecze w Challengerze w Trieście (a także w Pucharze Davisa z Janem Zielińskim), ale w cyklu ATP i Wielkim Szlemie sukcesów już nie odnosił.



Wynik meczu pierwszej rundy gry podwójnej:



Tim Puetz, Michael Venus (Niemcy, Nowa Zelandia, 1) - Łukasz Kubot, Santiago Gonzalez (Polska, Meksyk) 7:6 (8-6), 6:7 (6-8), 10-6.