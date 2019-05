Kubot o chaosie w Rzymie: pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja

Pogoda w Rzymie daje się tenisistom we znaki

Fognini awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie

Kyrgios awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie

Zaledwie 68 minut potrzebował Rafa Nadal, by pokonać Jeremy'ego Chardy'ego 6:0, 6:1 w drugiej rundzie turnieju ATP Masters w Rzymie. Kolejnym rywalem Hiszpana będzie Nikoloz Basilaszwili.

Schwartzman awansował do półfinału turnieju ATP Masters w...

Djoković awansował do półfinału turnieju ATP Masters w Rzymie

O bałaganie organizacyjnym podczas turnieju Internazionali BNL d'italia już pisaliśmy. Na napięty grafik w czwartek, kiedy rozegrano aż 40 spotkań, narzekali zarówno czołowi tenisiści, jak i kibice. Niektórzy musieli wyjść na kort aż dwa razy, co odbiło się na ich zdrowiu. Nadmiar gry odczuli Roger Federer i Naomi Osaka, którzy w piątek wycofali się z dalszej rywalizacji.

Z kolei Łukasz Kubot wraz z Marcelo Melo mieli inny problem. Gdy układano program dnia w czwartek i piątek, Polak i Brazylijczyk nie wiedzieli, na którą godzinę zaplanowano ich mecz. Mało tego, nie wiedzieli, czy w ogóle wyjdą na kort.

W czwartek wypadał ich mecz w 2. rundzie z Dominikiem Thiemem i Juergenem Melzerem. Problem w tym, że młodszy z Austriaków mógł tego dnia rozegrać nawet dwa spotkania singlowe. Ostatecznie zagrał tylko jedno, bowiem okazał się słabszy od Fernando Verdasco. - Gdyby Dominic miał wyjść dwa razy na kort na singla, wycofałby się z debla - tłumaczy z rozmowie z Eurosportem Kubot.

Mecz gry podwójnej ostatecznie się odbył. Wciśnięto go na ostatni co do ważności kort bez trybun. Wygrali rozstawieni w turnieju z jedynką faworyci.

W piątek sytuacja się powtórzyła. Znów Polak i Brazylijczyk musieli czekać na rozwój wydarzeń w singlu. Tym razem byli uzależnieni od wyniku Diego Schwartzmana, który niespodziewanie pokonał w ćwierćfinale Keia Nishikoriego, więc z debla się wycofał. Argentyńczyk miał wraz ze swoim rodakiem Guido Pellą mierzyć się z duetem Henri Kontinen i John Peers, a zwycięzca z tej pary trafiał na Kubota z Melo.

- O godzinie 16:00 w piątek dowiedzieliśmy się, że zagramy o 17:30. Musieliśmy więc być cały czas w gotowości, bo przecież rano nie wiedzieliśmy, czy w ogóle wyjdziemy na kort - kontynuował Kubot. - Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja. Mam nadzieję, że organizatorzy wyciągną z tego wnioski - dodał.

Półfinał w sesji wieczornej

Polsko-brazylijski debel pokonał po super tie-breaku Kontinena i Peersa 6:2, 6:7, 10-6. - Zagraliśmy najlepszy mecz w turnieju. Odczarowaliśmy piękny kort Pietrangeli, na którym w poprzednich latach przegrywaliśmy. W końcu też pokonaliśmy Fina i Australijczyka, którzy ostatnio lali nas, jak chcieli - odetchnął z ulgą polski deblista.

W sobotę para Kubot/Melo zagra o finał imprezy z Juanem Sebastianem Cabalem i Robertem Farahem. Rok temu w Rzymie polski-brazylijski duet poległ z Kolumbijczykami w ćwierćfinale. Rywale wygrali cały turniej.

Spotkanie zaplanowano jako drugie na korcie centralnym w sesji wieczornej, więc zacznie się najwcześniej o godz. 21:00.