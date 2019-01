Kubot zmuszony do zmiany partnera w Australian Open

View this post on Instagram

Infelizmente não vou disputar o Australian Open. Estou recuperando de uma dor nas costas, por isso tomamos a decisão de não jogar, melhor tratar para começar a temporada com força total na Copa Davis. Unfortunately I'm not going to Melbourne this year, I'm still recovering from one back injury. I will do my best to start full at Davis Cup. @centauroesporte @itambe @meubmg #cbt #Atp #somostodosgirafa