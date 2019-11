Kubot i Melo z porażką w Finałach ATP. W czwartek mecz o wszystko

Świetnie widowisko zapewnili Roger Federer i Dominic Thiem w pierwszym dniu rywalizacji w ATP Finals. Często dochodziło do pięknych i długich wymian, w których górą raz był Szwajcar, a raz Austriak. Ostatecznie to Thiem wygrał 7:5, 7:5, ale w tej kapitalnej akcji lepszy był Federer.

Pierwszy set trwał 31 minut. Kubot był jedynym tenisistą, który stracił w nim swoje podanie. W czwartym gemie rywale wykorzystali drugą szansę na przełamanie i objęli prowadzenie 3:1. Więcej break pointów w tej partii już nie było.

Półwolej na wagę zwycięstwa

Klaasen i Venus tylko raz przełamali podanie Polaka i Brazylijczyka także w drugim secie, ale uczynili to w dramatycznych okolicznościach. Przy stanie 4:4 i serwisie Melo doszło do decydującego punktu w gemie (nie ma gry na przewagi). Po dobrym serwisie i późniejszym uderzeniu Kubota rosły Brazylijczyk smeczował w dość komfortowej sytuacji. Posłał piłkę pod nogi Venusa, a ten tylko przystawił rakietę i mistrzowskim półwolejem trafił w linię po drugiej stronie siatki.

Przy 4:5 Kubot i Melo próbowali walczyć i po obronieniu dwóch piłek meczowych doprowadzili do decydującego punktu. Rywale trzeciej szansy jednak nie zmarnowali, kończąc spotkanie po 70 minutach.

- Przy półwoleju zamknąłem oczy i jakoś ta piłka weszła. Cieszymy się, że szczyt naszej formy przypadł właśnie na londyński turniej – powiedział po spotkaniu Nowozelandczyk.



Men are from Mars, Michael is from Venus



Insane from Michael Venus!#NittoATPFinalspic.twitter.com/1Z1vAzjGGm — Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2019

Półfinał wciąż w zasięgu

Na inaugurację fazy grupowej Polak i Brazylijczyk wygrali z Ivanem Dodigiem (Chorwacja) i Filipem Polaskiem (Słowacja) 4:6, 6:4, 10-5.

Aby awansować do półfinału, muszą w czwartek pokonać Rajeeva Rama i Joe Salisbury’ego. We wtorek Amerykanin i Brytyjczyk wygrali z Dodigiem i Polaskiem 6:3, 3:6 10-6.

Kubot i Melo nie mają na swoim koncie triumfu w Finałach ATP. W 2017 roku dotarli razem do finału.