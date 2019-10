Trzeci kolejny finał Kubota. Pokonał mistrzów Australian Open

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Federer szybko rozprawił się z Tsitsipasem. Zagra o dziesiąty tytuł Roger Federer (3.... czytaj dalej » Do zwycięstwa w obu setach Kubot i Melo potrzebowali pojedynczego breaka. Przełamanie notowali dość szybko, bo przy stanie 2:2 w pierwszej i 1:1 w drugiej partii. Sami break pointa bronili tylko raz, w czwartym gemie pierwszego seta.

Do trzech razy sztuka?

Dla Polaka i Brazylijczyka niedzielny finał będzie trzecim z rzędu. W Pekinie i Szanghaju nie zdołali jednak wygrać meczów o tytuł.

Turniej w Wiedniu wygrywali już razem w 2015 i 2016 roku. Kubot dokonał tej sztuki też w 2009 roku, w parze z Oliverem Marachem.

W obecnym sezonie polsko-brazylijski duet, które jest już pewien występu w Finałach ATP w Londynie, wygrał tylko jedną imprezę cyklu ATP – w amerykańskim Winston-Salem.

Upragniony finał Thiema

W swoim dziesiątym występie w Erste Bank Open po raz pierwszy do finału singla awansował Dominic Thiem. W półfinale rozstawiony z numerem jeden Austriak wygrał z Włochem Matteo Berrettinim [3] 3:6, 7:5, 6:3.



Thiem DREAM! @ThiemDomi rallies from a set down to defeat Matteo Berrettini 3-6 7-5 6-3 to reach #ErsteBankOpen final. pic.twitter.com/jIWr1FFZyH — Tennis TV (@TennisTV) 26 października 2019





Thiem został pierwszym od 2010 roku Austriakiem, który dotarł w Wiedniu do finału. Dziewięć lat temu tytuł zdobył Juergen Melzer, pokonując w meczu o tytuł rodaka Andreasa Haidera-Maurera.

Tylko dwóch partii potrzebował za to Argentyńczyk Schwartzman (5.), aby w półfinale wyeliminować Francuza Gaela Monfilsa (4.) - 6:3, 6:2.

W stolicy Austrii w singlu wystąpiło dwóch Polaków: Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie, a Kamil Majchrzak nie przeszedł eliminacji.



Friends today, rivals tomorrow...



Your 2019 #ErsteBankOpen finalists!@ThiemDomi@dieschwartzmanpic.twitter.com/FhgkjMqKMT — Tennis TV (@TennisTV) 26 października 2019





Wyniki:

półfinał gry podwójnej

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 1) - Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (obaj Francja, 3) 6:4, 6:4

półfinały gry pojedynczej

Dominic Thiem (Austria, 1) - Matteo Berrettini (Włochy, 3) 3:6, 7:5, 6:3

Diego Schwartzman (Argentyna, 5) - Gael Monfils (Francja, 4) 6:3, 6:2