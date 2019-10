Kubot w finale turnieju w Szanghaju. Imponująca jesień w Azji

Kubot przyjął bolesne uderzenie. Rywal trafił go w czułe miejsce Łukasz Kubot i... czytaj dalej » W sobotę, świetnie serwujący Kubot i Melo, ani przez moment nie mogli czuć się zagrożeni. W całym meczu ich rywale, którzy w poprzedniej rundzie obronili cztery piłki meczowe, nie mieli ani jednego breakpointa. Polak i Brazylijczyk już w pierwszym gemie przełamali Francuzów, a przy prowadzeniu 4:2 uczynili to po raz drugi.

Do zwycięstwa w kolejnej odsłonie wystarczył im pojedynczy break, na 3:2.

Azja im służy

We wcześniejszych rundach rozstawieni z dwójką Kubot i Melo pokonali trzy inne duety: Borna Corica (Chorwacja) - Runhao Huo (Chiny) 6:4, 7:5, Rohan Bopanna (Indie) - Denis Shapovalov (Kanada) 6:4, 3:6, 10-7 i Ivan Dodig (Chorwacja) - Filip Polasek (Słowacja) 6:4, 7:6(2).

Dla polsko-brazylijskiego debla to drugi z rzędu finał. Przed tygodniem nie wywalczyli tytułu mistrzów China Open, przegrywając w Pekinie 3:6, 6:7(4) z Dodigiem i Polaskiem.

W finale w Szanghaju ich rywalami będzie debel Pavić – Soares, który w sobotnim półfinale pokonał parę Jamie Murray – Neal Skupski 7:5, 6:4.



Final bound @LukaszKubot & @marcelomelo83, newly qualified for the #NittoATPFinals, take out French pair Mahut & Roger-Vasselin 6-2 6-4 to secure their spot in Sunday's showpiece. #RolexSHMasterspic.twitter.com/ua9yF5LlZD — Tennis TV (@TennisTV) 12 października 2019





Pewni udziału w Finałach ATP

W piątek Polak i Brazylijczyk, jako druga para, wywalczyli awans do Finałów ATP, które zostaną rozegrane w Londynie w dniach 10-17 listopada. Będzie to ich trzeci kolejny wspólny występ w turnieju masters. W tym roku wygrali razem jeden turniej – Winston-Salem Open, przegrywając finały w Indian Wells, Halle i w Pekinie.

W Szanghaju w grze podwójnej wystąpił też Hubert Hurkacz w parze z Francuzem Benoit Paire. Odpadli w drugiej rundzie. Z kolei w singlu Hurkacz przegrał w 1/8 finału z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 5:7, 6:3, 6:7(5).

Wynik półfinału debla:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin (Francja) 6:2, 6:4.