Paryskie rozczarowanie Kubota. Może już skupić się na Finałach ATP

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Kubot i Melo awansowali do drugiej rundy US Open

Rozstawieni z "dwójką" tenisiści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału debla w wielkoszlemowym US Open. Finaliści poprzedniej edycji pokonali w 2. rundzie Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa 6:3, 6:4.

Rozczarowanie polsko-brazylijskiego duetu jest tym większe, że w trzech ostatnich turniejach docierali do finałów.

Zapracowany Hurkacz. Zwycięstwo w deblu po porażce w singlu Hubert Hurkacz... czytaj dalej » W środę też porażki można było uniknąć. W rozgrywanym do 10 wygranych punktów super tie-breaku prowadzili 7-5, ale ostatnie słowo należało do rywali. Dla Kubota i Melo był to ostatni start przed listopadowymi Finałami ATP.

Hurkacz wciąż w grze

Z Polaków w turnieju pozostał Hubert Hurkacz, który w deblu występuje z Niemcem Janem-Lennardem Struffem. W 1/8 finału ich rywalami będą Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut, którzy są rozstawieni z siódemką.



Hurkacz startował w Paryżu również w grze pojedynczej, ale w poniedziałek odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z doświadczonym Chorwatem Marinem Ciliciem 6:7(5), 4:6.



Pula nagród prestiżowego turnieju w stolicy Francji wynosi 5,2 mln dolarów.



Wynik 1. rundy gry podwójnej:



Maximo Gonzalez, Austin Krajicek (Argentyna, USA) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 3) 7:6(5), 4:6, 10-8.