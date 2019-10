Awans do półfinału w Szanghaju dał Kubotowi i Melo Finały ATP

O losach pierwszego seta zadecydowało pojedyncze przełamanie (na 4:3), choć Dodig i Polasek mieli problemy z utrzymaniem swojego serwisu od samego początku. W drugim secie role się odmieniły, ale Kubot i Melo obronili wszystkie break pointy. Kubot przyjął bolesne uderzenie. Rywal trafił go w czułe miejsce Łukasz Kubot i... czytaj dalej »

Udany rewanż

Obrońcy tytułu mistrzów Rolex Shanghai Open sprzed roku dużo lepiej poradzili sobie z trudami tie-breaka, od stanu 2-2 wygrywając wszystkie wymiany.

Kubot i Melo zrewanżowali się rywalom za poprzednie spotkanie, gdy 6 października nie obronili tytułu w deblowej rywalizacji w turnieju ATP na kortach twardych w Pekinie. Tam przegrali w finale z Dodigiem i Polaskiem 3:6, 6:7(4).

W meczu o finał Polak i Brazylijczyk zmierzą się z francuską parą Edouard Roger-Vasselin/Nicolas Mahut, która w wygranym 6:3, 3:6, 18-16 ćwierćfinale z deblem Rajeev Ram/Joe Salisbury obroniła cztery piłki meczowe.

W pierwszej rundzie Kubot i Melo, rozstawieni z "dwójką", pokonali Chorwata Bornę Corica i Chińczyka Runhao Huo 6:4, 7:5, a w drugiej wygrali z Rohanem Bopanną z Indii i Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem 6:4, 3:6, 10-7.

Trzecie wspólne Finały

Piątkowa wygrana dała Polakowi i Brazylijczykowi awans do Finałów ATP, które zostaną rozegrane w O2 Arena w dniach 10-17 listopada. W tym roku wygrali razem jeden turniej – Winston-Salem Open, przegrywając finały w Indian Wells, Halle i Pekinie.



Congratulations @LukaszKubot & @marcelomelo83!



They are the second doubles team to qualify for the 2019 #NittoATPFinals in London. pic.twitter.com/nl1lIEWUZ2 — ATP Tour (@atptour) 11 października 2019





Dla Melo będzie to siódmy kolejny występ w turnieju masters. Kubot w kończącej sezon imprezie będzie rywalizował po raz szósty. W 2017 roku dotarli wspólnie w Londynie do finału.

Wynik meczu 3. rundy debla w Szanghaju:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Ivan Dodig, Filip Polasek (Chorwacja, Słowacja) 6:4, 7:6(2).