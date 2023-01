Barwny rywal Hurkacza. Śpiewa, tańczy, zaczynał od gry w piłkę nożną

Casper Ruud awansował do 4. rundy Roland Garros. Zobacz skrót tego meczu. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Lorenzo Sonego pokonał Miomira Kecmanovicia 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 6:1 w finale turnieju ATP w Antalayi. To pierwszy triumf Włocha w cyklu ATP. Zobacz najlepsze akcje z tego spotkania.

Wrocławianin po raz piąty gra w Melbourne i - podobnie jak w US Open - jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy. O przełamanie tej złej passy powalczy w środę z Sonego, który na inaugurację nie bez problemów pokonał portugalskiego tenisistę Nuno Borgesa 7:6 (7-4), 6:3, 6-7 (6-8), 6:1.

27-letni Włoch aktualnie zajmuje 47. miejsce w światowym rankingu, choć był już w nim na 21. pozycji. Z Polakiem grał czterokrotnie i odniósł trzy zwycięstwa, w tym pod koniec ubiegłego roku w hali w Metzu, gdzie sięgnął po trzeci i dotychczas ostatni tytuł w karierze. Wcześniej pokonał Hurkacza również w 2018 roku w Budapeszcie i w 2020 roku w hali w Wiedniu.

Sonego - kim jest rywal Hurkacza?

W tenisa zaczął grać, gdy miał 11 lat pod okiem Gipo Arbino, który do dziś jest jego trenerem.

Do zawodowego uprawiania tej dyscypliny przekonał go jego tata, pan Giorgio, który miał największy wpływ na jego karierę. Ta równie dobrze mogła potoczyć się zupełnie w innym kierunku. Gdyby Lorenzo nie został tenisistą, twierdzi, że grałby w piłkę nożną.

Urodził się w Turynie i od najmłodszych lat kibicuje drużynie Torino. Mało tego, między 6. a 13. rokiem życia uczęszczał na treningi do młodzieżowej akademii klubu, którego kapitanem był niegdyś Kamil Glik, ostoja polskiej reprezentacji, a obecnie występuje tam Karol Linetty.



Sonego cieszyła gra do przodu. Najlepszym potwierdzeniem jest chyba fakt, że najbardziej imponowała mu gra legendarnego Brazylijczyka Ronaldinho. Zresztą na Instagramie tenisisty można znaleźć kilka filmików, na których a to bawi się piłką, a to w nią gra.



Oczywiście bywa też - kiedy tylko może - na meczach swojej ulubionej drużyny na Stadio Olimpico Grande Torino. To pasja, która towarzyszy mu do dziś. Przeglądając media społecznościowe, gołym okiem widać, że lubi też grać w koszykówkę. Zresztą ma do tego warunki - ma 191 cm wzrostu.



Zdecydowanie najbardziej poświęca się jednak tenisowi. Mając 19 lat, zaczął wspinaczkę w rankingach. Trzy lata temu dotarł do ćwierćfinału turnieju Rolex Monte-Carlo Masters i wygrał swój pierwszy turniej ATP w Antalyi. To wtedy przebił się do czołowej "50" tenisistów świata.

W 2020 roku przyszedł sukces w postaci 1/8 finału Rolanda Garrosa. To właśnie mączka jest jego ulubioną nawierzchnią. Wielkoszlemowe osiągnięcie powtórzył na Wimbledonie w 2021 roku. Na więcej liczy w rozpoczętym w poniedziałek Australian Open (przed rokiem odpadł tu w III rundzie).

W październiku 2020 r. miał szczególne powody do radości, bo w drodze do finału turnieju ATP 500 w Wiedniu wyeliminował w ćwierćfinale byłego lidera światowego rankingu Novaka Djokovicia.

W kwietniu 2021 roku Lorenzo zdobył swój drugi tytuł w karierze, tym razem w Cagliari, gdzie wygrał również swój pierwszy turniej deblowy. Miesiąc później przybyło mu kolejnych fanów, gdy w Rzymie dotarł do pierwszego w historii półfinału Masters 1000. We wrześniu ubiegłego roku w Metzu dołożył do swojej kolekcji trzeci tytuł w karierze.

A jaki jest prywatnie? Pogodny i towarzyski - lubi chodzić na kolację z przyjaciółmi, ponadto tańczy i śpiewa. W czerwcu 2021 roku ukazał się włoski utwór z gatunku reggaeton "Un solo secondo" z Sonego w roli głównej.



Wakacje najchętniej spędza na Sardynii. Jak każdy Włoch, wielbi makaron, jego ulubioną potrawą jest lasagne.

Hurkacz - Sonego. Kiedy mecz?

Spotkanie w ramach drugiej rundy Australian Open zaplanowano na środę, 18 stycznia. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana. Transmisja meczu na antenie Eurosportu oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.