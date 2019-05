Linette w Madrycie tylko początek miała znakomity. Kolejna przykra porażka

We wtorek Magda Linette odpadła w 1. rundzie singla Australian Open, w środę równie szybko pożegnała się z imprezą deblową. Polka w parze z Chorwatką Alją Tomljanović nie sprostała dobrze sobie znanej francusko-chorwackiej parze Alize Cornet – Petra Martić. „Nasz” duet przegrał 6:2, 0:6, 0:6. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Magda Linette nie zdołała przeciwstawić się triumfatorce US Open Naomi Osace w 1. rundzie Australian Open. Polka przegrała 4:6, 2:6, a spotkanie trwało zaledwie 59 minut. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mutua Madrid Open to niezwykle prestiżowy turniej. Rozgrywana na obiekcie Caja Magica impreza co roku przyciąga największe gwiazdy. W tym samym czasie toczy się rywalizacja kobiet i mężczyzn.

Była jedyna, bo Świątek się wycofała

Polskę reprezentowała w eliminacjach singla tylko 86. w rankingu WTA Magda Linette. Iga Świątek, która miała pojawić się w Hiszpanii, w ostatniej chwili odpuściła, bowiem była bardzo zmęczona po turnieju w Pradze.

Tam we wtorek rozegrała dwa maratońskie mecze singlowe, a dzień później zaprezentowała się jeszcze w zaciętym spotkaniu deblowym. Sztab 17-latki (95. WTA) postanowił, że będzie oszczędzać jej zdrowie. Dlatego też z przyjazdu do Madrytu zrezygnowano.

Linette przystępowała do starcia w 1. rundzie kwalifikacji w nie najlepsze formie. Kilka dni temu odpadła na początku imprezy w Rabacie. W marokańskim mieście ugrała zaledwie pięć gemów z mało znaną Serbką Ivaną Jorović. W piątek po drugiej stronie siatki stanęła młoda Anastasija Potapowa z Rosji. Ona z kolei jeszcze dwa dni temu rywalizowała w Pradze, gdzie po twardym boju przegrała z rodaczką Natalią Wichliancewą.

Widoczny brak pewności

Na początku meczu z poznanianką 18-latka grała słabiutko. Często zawodniczki potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków. Tak to wyglądało też w piątek. Po 22 minutach oddała seta niemal bez walki 1:6.

Niestety dla 27-letniej Linette w drugiej partii rywalka podkręciła tempo i to ona szybko odskoczyła na kilka gemów. Prowadziła 4:1, potem 5:2, ale dała się dogonić. Przy stanie 5:4 nasza tenisistka mogła doprowadzić do wyrównania, jednak to Potapowa postawiła kropkę nad i. Wygrała seta 6:4, a w decydującym znów dyktowała warunki. Zwyciężyła 6:2. Linette gasła w oczach. Widać było, że brakuje jej pewności siebie.

Wynik 1. rundy kwalifikacji turnieju w Madrycie:

Magda Linette - Anastasija Potapowa 6:1, 4:6, 2:6