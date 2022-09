Dziesiątki tytułów, setki zwycięstw i miliony na koncie. Liczby Federera

Puchar Lavera na żywo i na żądanie w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów wszech czasów zakończył karierę porażką w deblu w Laver Cup. Ale nie wynik tego dnia był najważniejszy. Żegna się z kortem geniusz. Oto jego dokonania w liczbach.

Sportowe CV Rogera Federera:



urodzony: 8 sierpnia 1981 roku w Bazylei



wzrost: 185 cm



waga: 85 kg



aktualne miejsce w rankingu ATP: 8



liczba tygodni na czele rankingu ATP: 310



tytuły wielkoszlemowe - 20:



Australian Open (6) - 2004, 2006-07, 2010, 2017-18;



French Open (1) - 2009



Wimbledon (8) - 2003-2007, 2009, 2012, 2017



US Open (5) - 2004-2008



finały wielkoszlemowe - 30



półfinały wielkoszlemowe - 43



ćwierćfinały wielkoszlemowe - 58



wygrane turnieje ATP: 103



finały turniejów ATP: 157



wygrane mecze w cyklu ATP: 1251



przegrane mecze w cyklu ATP: 275



zarobki na korcie: 130 230 769 dolarów



Kariera Federera w liczbach:



2 - medale olimpijskie; złoty w deblu z Pekinu (2008) i srebrny w singlu z Londynu (2012), gdy turniej był rozgrywany na trawiastych kortach Wimbledonu



6 - zwycięstw w Australian Open, podobnie jak reprezentant gospodarzy Roy Emerson; rekordzistą z dziewięcioma triumfami jest Serb Novak Djoković



8 - triumfów w Wimbledonie; żaden inny singlista nie może pochwalić się takim osiągnięciem. W całej historii wyprzedza go tylko Amerykanka czeskiego pochodzenia Martina Navratilova, która cieszyła się z sukcesu w Londynie dziewięć razy



12 - wimbledońskie finały; pierwszy w 2003 roku, ostatni w 2019 roku



20 - tytuły wielkoszlemowe łącznie. Więcej mają tylko Hiszpan Rafael Nadal (22) i Djoković (21)



30 - finały imprez Wielkiego Szlema;



35 lat i 342 dni - w tym wieku sięgnął po ósmy triumf w Wimbledonie i stał się najstarszym zwycięzcą tego turnieju w liczonej od 1968 roku Open Erze.



36 lat i 173 dni - w tym wieku sięgnął po szóstą wygraną w Australian Open; jest drugim spośród najstarszych singlistów, którzy wygrali imprezę wielkoszlemową w liczonej od 1968 roku Open Erze. W 1972 roku - także w Melbourne - z sukcesu cieszył się 37-letni wówczas reprezentant gospodarzy Ken Rosewall.



81 - występy w turniejach wielkoszlemowych; debiut - French Open 1999



105 - wygrane mecze w Wimbledonie



119 - pojedynki w Wimbledonie w singlu



364 - zwycięskie mecze w Wielkim Szlemie łącznie



inne osiągnięcia i ważne momenty:



- ma w dorobku srebrny medal olimpijski w singlu z Londynu (2012) i złoto wywalczone w deblu (w parze ze Stanem Wawrinką) z Pekinu (2008)



- w 2003 roku został pierwszym w historii reprezentantem Szwajcarii, który wygrał imprezę wielkoszlemową; triumfował wówczas w Wimbledonie.



- jako jedyny mężczyzna w historii tenisa wygrał pięć kolejnych edycji dwóch różnych turniejów Wielkiego Szlema; taką serię zanotował w przypadku Wimbledonu i US Open.



- był o krok od występu w 10 kolejnych finałach wielkoszlemowych; jego passę zakończył w półfinale Australian Open 2008 Djoković



- w 2009 roku, gdy wygrał French Open, został szóstym mężczyzną w historii, który wygrał każdą z czterech odsłon Wielkiego Szlema



- ustanowił obowiązujący w Open Erze rekord 65 kolejnych wygranych meczów na trawie; serię tę przerwał mu Nadal, który pokonał go w 2008 roku w finale Wimbledonu



- w 2006 roku wystąpił w finałach wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych; zwyciężył wtedy w Australian Open, Wimbledonie i US Open, a przegrał we French Open.



- w 2004 roku zadebiutował w roli lidera rankingu ATP; na szczycie był potem przez rekordowych 237 tygodni z rzędu, a łącznie przez 310 tygodni.