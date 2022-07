Tenisowy maraton. Ukrainka i Rosjanka zagrały najdłuższy mecz sezonu

33-letnia Curenko zajmuje 97. miejsce w światowym rankingu, Rachimowa jest dziesięć pozycji niżej. Środowe spotkanie trwało dokładnie 234 minuty.

Tenisowe centrum w "piramidach". Djoković otworzył miejsce własnego kultu Odkąd w 2020 roku... czytaj dalej » Pierwszy set, zakończony tie-breakiem, padł łupem Rosjanki. Wielkich emocji nie brakowało w dwóch kolejnych partiach. Ukrainka wygrała ostatecznie 6:7(1), 6:4, 7:5. Obie zawodniczki wielokrotnie miały problemy z utrzymaniem własnego podania. W decydującej partii 20-letnia Rachimowa została przełamana trzykrotnie.

Kto grał dłużej?

Najdłuższym spotkaniem w historii kobiecego tenisa pozostaje pojedynek z 1984 roku. Wówczas, podczas turnieju w Richmond, amerykańskie zawodniczki Vicki Nelson-Dunbar i Jean Hepner spędziły na korcie sześć godzin i 31 minut. Wygrała pierwsza, co ciekawe, w dwóch setach.

Curenko w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią czwartkowego spotkania Juliji Putincewej (32. WTA) z Laurą Pigossi (125. WTA).





234 - Lesia Tsurenko has won against Kamilla Rakhimova in Budapest the longest match in the WTA Tour this season (234 minutes). Marathon.@WTA@WTA_insiderpic.twitter.com/nIIxxulEoV — OptaAce (@OptaAce) July 13, 2022





Bez turniejowej "jedynki"

W turnieju singlistek Polki nie występują. Odpadła już najwyżej rozstawiona, 19. w rankingu WTA Barbora Krejcikova. Czeszka przegrała z Chinką Xiyu Wang (98.).

Zwyciężczyni imprezy na Węgrzech zgarnie 250 punktów rankingowych.

W deblu rywalizuje Katarzyna Piter. Jej partnerką jest Kimberley Zimmermann. Polsko-belgijska para ma za sobą jeden wygrany mecz, jej rywalkami w ćwierćfinale będą Amerykanka Ingrid Neel i Czeszka Renata Voracova.