Ekspert o finale z udziałem Igi Świątek. "Rywalka nie pójdzie na wymianę ciosów"

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open.

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek długo musiała bronić się przed przełamaniem w pierwszym gemie starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w ósmym gemie pierwszego seta ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w trzecim gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w czwartym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Zobacz moment, w którym Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w siódmym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. Amerykanka zaczęła przejawiać oznaki zdenerwowania.

Szczęście było po stronie Igi Świątek w ostatniej akcji dziewiątego gema drugiego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz ważną wymianę wygraną przez Igę Świątek w 11. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Świątek po awansie do półfinału US Open

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open.

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w player.pl

Mecz Iga Świątek - Ons Jabeur w finale US Open 2022 w sobotę o godzinie 22. Transmisja na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze.

"Dużo uśmiechu, dużo luzu". Nietypowe przygotowania Igi Świątek do finału US Open Iga Świątek jest... czytaj dalej » Wielki dzień polskiego sportu mamy tej soboty. Przedostatni etap hiszpańskiej Vuelty, który po trzech tygodniach może rozstrzygnąć losy wyścigu, późnym popołudniem klasyk siatkarskich mistrzostw świata Polska – Brazylia, wieczorem Speedway Grand Prix w Vojens, a na deser mecz finałowy turnieju Wielkiego Szlema w Nowym Jorku: Świątek - Jabeur.

Lech Sidor: Iga Świątek to nie tylko forhend i bekhend

Plan, trzeba przyznać, doskonały, ale trzeba mieć zdrowie, żeby taki maraton wytrzymać. Zatrzymajmy się na moment przy tym przysłowiowym "zdrowiu". Przygotowanie fizyczne to jeden z tych elementów, które trzymają Igę na powierzchni w tym turnieju, bo wiadomo nie od dziś, że choć możesz mieć nie wiadomo jak wielką wolę walki i hart ducha, to bez kondycji, żelaznych nóg i stalowych płuc nigdzie nie zajedziesz. Dlaczego Iga jest numerem jeden? Ano dlatego, że w swoim arsenale oprócz forhendu i bekhendu ma jeszcze nieskończone pokłady tego, mówiąc w żargonie sportowym, "końskiego zdrowia". Dlatego nie grając nawet najlepiej, nie obawia się bardzo długich spotkań, które wymagają ogromnych wydatków energetycznych.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek - Sabalenka w półfinale US Open

Dzisiaj na największym korcie świata spotkają się dwie obecnie najlepsze tenisistki. Ons Jabeur, która ku rozpaczy całej Afryki Północnej przegrała wimbledoński finał z Jeleną Rybakiną mimo roli faworytki, zdobyła potrzebne doświadczenie, które będzie procentować w czasie kolejnych wielkich imprez. Na kolejne podejście do gry o wielkoszlemowy tytuł nie musiała czekać zbyt długo. Po trawie przyszła kolej na amerykański cement i okazało się, że na tej trudnej nawierzchni również radzi sobie doskonale.

Była triumfatorka US Open rozdarta przed finałem. "To będzie wielki mecz, trudno przewidzieć wynik" - Nie sposób... czytaj dalej » Ostatnia konfrontacja obu pań miała miejsce w Rzymie na Foro Italico, w królestwie Igi – na kortach ziemnych. Zakończyło się to wszystko błyskawicznie, bezdyskusyjnym zwycięstwem Polki, z zaledwie czterema straconymi gemami. W Nowym Jorku mamy do czynienia z zupełnie inną historią. W serii turniejów przed US Open Tunezyjka grała słabo, żeby nie powiedzieć fatalnie. Piąta rakieta rankingu WTA rozegrała ledwie pięć spotkań, kończąc je z łącznym bilansem 2-3. Podchodząc do imprezy głównej musiała zadawać sobie pytanie o formę i szanse na sukces. Mijają prawie dwa tygodnie i Ons zagra w finale!

Jak Ons Jabeur zagra przeciwko Idze Świątek?

Cud? - zapyta ktoś. Nie! Taką drogą idzie również nasza Iga. Powoli, ale konsekwentnie obie budowały swoją formę, która pozwoli im w sobotę o godz. 22.00 skrzyżować rakiety w finale. Ze strony Jabeur to mogą być tenisowe szachy. Nie przypuszczam, żeby chciała iść na otwartą wojnę i wymianę ciosów z Polką, w których to Iga czuje się znakomicie. To raczej będzie sprytne granie i próby wybijania naszej tenisistki z rytmu. Będą zmiany rotacji, szczególnie niebezpieczny bekhendowy slajs, który sprawia kłopoty wszystkim zawodniczkom, nie tylko Idze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Jabeur - Garcia w półfinale US Open

W finałach nie ma już miejsca na kalkulacje i oszczędności, trzeba dać "maksa" i zostawić na korcie całe zdrowie i serce do walki. Jestem przekonany, że czeka nas pasjonujący pojedynek. Bez względu na końcowy wynik zapamiętamy ten mecz na długo. Trzymajmy kciuki za Igę. Kibicujmy i pamiętajmy, że ona ma dopiero 21 lat.

Transmisja na żywo w TVN, Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze od godziny 22.00.