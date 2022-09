Federer i Nadal wcielili się w trenerów Murraya. Genialna scena w Pucharze Lavera

Zobacz, co powiedział Roger Federer podczas konferencji prasowej przed Laver Cup 2022.

Zobacz, co powiedział Roger Federer w rozmowie z Barbarą Schett. Cały turniej Laver Cup na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyjście Federera i Nadala na kort do meczu w Laver Cup

Wyjście Federera i Nadala na kort do meczu w Laver Cup

Puchar Lavera na żywo i na żądanie w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

35-letni Brytyjczyk sam również zalicza się do największych postaci tego sportu z dorobkiem m.in. trzech tytułów wielkoszlemowych i dwóch złotych medali igrzysk olimpijskich. Jednak gdy doradzają zawodnicy, którzy łącznie uzbierali 42 trofea w imprezach Wielkiego Szlema, to warto ich posłuchać. Makabryczny incydent podczas Pucharu Lavera. Aktywista podpalił się na korcie Pierwszy dzień... czytaj dalej »

Ostatni taki turniej

Tegoroczny Puchar Lavera to ostatnia okazja, by podziwiać zespół Europy w tak imponującym składzie, wszak to pożegnalne zawody w wielkiej karierze Federera. Stary Kontynent reprezentuje jeszcze inny słynny dominator turniejów wielkoszlemowych Novak Djoković (21 tytułów), a także gracze młodszego pokolenia: Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud i Matteo Berrettini.

Europejczycy rozpoczęli rywalizację z drużyną Reszty Świata, zwyciężając w pierwszych dwóch meczach. Ruud pokonał Amerykanina Jacka Socka 6:4, 5:7, [10-7]. Z kolei Tsitsipas nie dał szans Argentyńczykowi Diego Schwartzmanowi, triumfując 6:2, 6:1.

Rady Federera i Nadala

W trzecim pojedynku doszło do konfrontacji Murraya z Australijczykiem Aleksem de Minaurem. Pod względem osiągnięć 23-latek wypada blado na tle Brytyjczyka, ale biorąc pod uwagę bogatą historię kontuzji Murraya, można było spodziewać się problemów.

Dwukrotny zwycięzca Wimbledonu miał je już na samym początku spotkania. Został szybko przełamany i od razu musiał myśleć o odrobieniu straty. Na szczęście miał wówczas za swoimi plecami legendarne wsparcie. Podczas przerwy przed czwartym gemem z pomocą ruszyli mu Federer i Nadal.

Oglądasz Wideo: Eurosport Laver Cup. Nadal i Federer doradzali Murrayowi podczas meczu z De Minaurem

- Spróbuj! Myślę, że są szanse na sukces - mobilizował go Szwajcar.

- Czasem lepiej nie podejmować ryzyka przy każdym uderzeniu. On lubi posłać piłkę z bekhendu przy linii, ale z bliska już nie za bardzo - dorzucił taktyczną wskazówkę Hiszpan, a Federer potwierdził jego opinię.

Murray po tej wymianie zdań zdołał odwrócić losy pierwszego seta, wygrywając go 7:5.

Federer i Nadal w trakcie tego spotkania oddalili się na chwilę, szykując się do głównego wydarzenia dnia, czyli wspólnego występu w deblu. Kiedy ich zabrakło, w rolę doradcy Murraya wcielił się jednak Djoković. Cała czwórka łącznie ma w dorobku 66 tytułów wielkoszlemowych, ale jak widać, nawet po takich osiągnięciach nadal z wielką pasją podchodzą do tenisa.

Oglądasz Wideo: Eurosport Laver Cup. Djoković doradzał Murrayowi w przerwie meczu z De Minaurem

Ostatecznie Murray przegrał po ponad dwóch godzinach niesamowitej walki i super tie-breaku.