"Wielka czwórka" nie jest niezniszczalna. Djokovicia również dopadły problemy ze zdrowiem

Historyczne rzeczy w tenisie. Europa pokonana Reszta Świata... czytaj dalej » Liczby przed rozgrywanym w miniony weekend turniejem o Puchar Roda Lavera robiły wrażenie. W zmaganiach Europy i Świata, będących jednocześnie uroczystym pożegnaniem kończącego karierę Federera, reprezentacja Starego Kontynentu wystawiła gwiazdorski skład. Na kort wyszli posiadacze łącznie 66 tytułów spośród 79 rozegranych w ciągu dwóch ostatnich dekad turniejów Wielkiego Szlema.

Gwiazdy nie pomogły, Europa pierwszy raz przegrała

Wymyślony przed pięciu laty przez Federera turniej mimo gwiazdorskiej obsady Europa po raz pierwszy w historii przegrała. A samo pożegnanie Szwajcara, który wespół z Nadalem uległ w ostatnim w karierze meczu rewelacyjnemu Francesowi Tiafoe i Jackowi Sockowi, uświadomiło wielu kibicom tenisa, że nieuchronnie nadciąga zmierzch całej "wielkiej czwórki".

Wszyscy najwięksi tenisiści ostatniego dwudziestolecia zmagają się bowiem z coraz bardziej dającymi się we znaki problemami ze zdrowiem. Federera do przejścia na sportową emeryturę zmusiła kontuzja kolana, która wyłączyła go z rywalizacji w ostatnich 14 miesiącach. Nadal zmaga się a to z bólem żeber (po Australian Open ujawniono, że doznał przeciążeniowego złamania), a to z problemami ze stopą, które zmusiły go do korzystania z silnych środków przeciwbólowych podczas rywalizacji w Rolandzie Garrosie i Wimbledonie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Laver Cup. Federer i Nadal przegrali w starciu z Tiafoe i Sockiem

Murray, który uzupełniał mistrzowski skład Europy w Laver Cup, do gry w tenisa wrócił jakiś czas temu po operacji biodra. I chociaż jego gra z endoprotezą budzi powszechny podziw i uznanie, trudno mówić o powrocie do takiej formy, jaką dysponował, sięgając chociażby po dwa tytuły mistrza olimpijskiego.

Długa przerwa zrobiła swoje

Problemy nie omijają również Djokovicia. Serb rozegrał londyński turniej z doskwierającym mu bólem nadgarstka.

- To prawdopodobnie efekt dwóch wczorajszych meczów - mówił w niedzielę po porażce z Feliksem Augerem-Aliassime'em.

- Dzisiaj nie było łatwo. Nie mogłem serwować tak szybko, jak chciałem - tłumaczył Serb, dodając, że to prawdopodobnie skutek kilkutygodniowej przerwy w rywalizacji na najwyższym poziomie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Djoković - Auger-Aliassime w Laver Cup

Ostatni turniejowy pojedynek przed Laver Cup Djoković rozegrał 10 lipca w finale Wimbledonu, gdzie pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa. W US Open niezaszczepiony przeciw COVID-19 Serb wystąpić nie mógł, bo nie pozwalały na to amerykańskie przepisy, wykluczające możliwość wjazdu do USA osobom bez szczepienia.

- Można nie grać przez prawie trzy miesiące, ale wtedy, przy panujących tu warunkach, piłki sprawiają wrażenie wolnych i ciężkich - wyjaśniał Djoković.

Zapytany podczas jednej z konferencji o to, czy na podobieństwo Federera rozważa zakończenie kariery, odpowiedział, że zamierza grać tak długo, jak długo "będzie go słuchać" jego ciało.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Berrettini/Djoković - Sock/de Minaur w Laver Cup

Laver Cup 2022 - wyniki meczów

Wyniki piątkowych meczów:

gra pojedyncza

Andy Murray (Wielka Brytania) - Alex de Minaur (Australia) 7:5, 3:6, 7-10

Casper Ruud (Norwegia) - Jack Sock (USA) 6:4, 5:7, 10-7

Stefanos Tsitsipas (Grecja) - Diego Schwartzman (Argentyna) 6:2, 6:1

gra podwójna

Roger Federer, Rafael Nadal (Szwajcaria, Hiszpania) - Jack Sock, Frances Tiafoe (USA) 6:4, 6:7 (2-7), 9-11

Wyniki sobotnich meczów:

gra pojedyncza

Matteo Berrettini (Włochy) - Felix Auger-Aliassime (Kanada) 7:6 (13-11), 4:6, 10-7

Cameron Norrie (W. Brytania) - Taylor Fritz (USA) 1:6, 6:4, 8-10

Novak Djoković (Serbia) - Frances Tiafoe (USA) 6:1, 6:3

gra podwójna

Matteo Berrettini, Novak Djoković (Włochy, Serbia) - Alex de Minaur, Jack Sock (Australia, USA) 7:5, 6:2

Wyniki niedzielnych meczów:

gra pojedyncza

Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Novak Djoković (Serbia) 6-3, 7-6

Frances Tiafoe (USA) - Stefanos Tsitsipas (Grecja) 1-6, 7-6, 10-8

gra podwójna

Alex de Minaur, Jack Sock (Australia, USA) - Matteo Berrettini, Andy Murray (Włochy, Szkocja) 2-6 6-3 10-8