Laver Cup 2022. Kiedy pożegnalny mecz Rogera Federera?

W nadchodzący weekend oczy wszystkich fanów tenisa zwrócone będą na Londyn, gdzie Federer rozegra ostatni zawodowy mecz w karierze. Na środowej konferencji prasowej 41-letni Szwajcar potwierdził, że w stolicy Wielkiej Brytanii zaprezentuje się jedynie w deblu, a w singlu zastąpi go Włoch Matteo Berrettini.

- Nie będę w stanie grać w singlu, to było jasne wcześniej. Myślę, że zagram tu w piątek wieczorem debla i to wszystko. Zapytałem naszego kapitana Bjoerna Borga, czy tak będzie OK. Powiedział, że mogę robić, co chcę, że ujrzenie mnie na korcie będzie marzeniem wszystkich - zaznaczył.

Mecz z Hurkaczem horrorem Federera. Właśnie wtedy pomyślał, że "to koniec" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Federer wyznał też, że w deblu chciałby wystąpić z Rafaelem Nadalem ze względu na dobre relacje, które od lat utrzymują. I tak się stanie. Ich rywalami w starciu Europy z Resztą Świata będą Amerykanie Jack Sock i Frances Tiafoe.

Co ciekawe, Federer i Nadal grali razem w deblu podczas pierwszej edycji imprezy w 2017 roku.

Spotkanie Federer/Nadal - Sock/Tiafoe rozpocznie się w piątek 23 września około godziny 22.00 czasu polskiego. Mecz gry podwójnej odbędzie się bowiem po zakończeniu zaplanowanego na godz. 20.00 pojedynku singlowego pomiędzy Andym Murrayem i Aleksem de Minaurem.

Wszystkie mecze londyńskiej imprezy transmitowane będą w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację największych gwiazd tenisa skomentują między innymi Karol Stopa, Lech Sidor, Witold Domański i Tomasz Wolfke.

Plan transmisji Laver Cup 2022 w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze:

piątek, 23 września

13.30 - Casper Ruud - Jack Sock

około 15.30 - Stefanos Tsitsipas - Diego Schwartzman

20.00 - Andy Murray - Alex de Minaur

około 22.00 - Roger Federer/Rafael Nadal - Jack Sock/Frances Tiafoe

sobota, 24 września

14.00 - dwa mecze singla

20.00 - mecz singla i mecz debla

niedziela, 25 września

13.00 - dwa mecze debla i dwa mecze singla