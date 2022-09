Laver Cup 2022 pod znakiem pożegnania Federera. Kiedy turniej i gdzie oglądać transmisje?

Oglądaj Laver Cup 2022 w Eurosporcie Extra w Playerze

Laver Cup to drużynowy turniej z udziałem największych gwiazd tenisa, który w tym roku rozegrany będzie już po raz piąty. Organizowany jest na cześć 11-krotnego triumfatora Wielkich Szlemów Australijczyka Roda Lavera, a w sezonie 2022 gospodarzem imprezy będzie Londyn.

Laver Cup 2022. Format turnieju

Rozgrywki odbywają się na specyficznych dla tenisa zasadach. W rywalizacji biorą udział dwa zespoły: Europy oraz Reszty Świata, których kapitanami są odpowiednio Bjoern Borg i John McEnroe.

W środę konferencja prasowa Federera. Transmisja od godz. 11.40 tylko w Eurosporcie Extra w Playerze



Federer zdradził szczegóły pożegnania z tenisem. "Nie będę w stanie grać w singlu" Roger Federer,... czytaj dalej » Obie ekipy składają się z sześciu tenisistów, a każdego z trzech dni zostaną rozegrane po trzy mecze singlowe oraz jedno spotkanie deblowe. Starcia podczas Laver Cup rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Przy remisie po dwóch partiach o triumfie zadecyduje super tie-break.

Za zwycięstwo w piątkowych potyczkach drużyna otrzymuje po jednym, za wygraną w sobotę po dwa, a za triumf w niedzielę po trzy punkty. Taka formuła turnieju sprawia, że po dwóch dniach jeden zespół może mieć maksymalnie 12 oczek na koncie, co z kolei oznacza, że losy ostatecznego zwycięstwa rozstrzygną się dopiero w niedzielę 25 września.

W przypadku remisu 12-12 o końcowej wygranej zadecyduje dodatkowe starcie deblowe, do którego do tej pory w historii nigdy nie doszło.

Laver Cup 2022. Składy drużyn

Obie reprezentacje wystąpią w bardzo mocnych składach. W drużynie Europy nie zabraknie tak zwanej "Wielkiej Czwórki", czyli mających łącznie 66 tytułów wielkoszlemowych Nadala, Djokovicia, Murraya oraz Federera. Największą uwagę fani będą skupiać na ostatnim z wymienionych. Szwajcar, mający zagrać jedynie w deblu, w Londynie zakończy bowiem wspaniałą tenisową karierę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Federer na treningu z Tsitsipasem przed Laver Cup 2022

W ekipie dowodzonej przez McEnroe'a zagrają z kolei między innymi znakomicie dysponowany w tym sezonie Taylor Fritz, niezwykle groźny Felix Auger-Aliassime czy półfinalista niedawnego US Open Frances Tiafoe.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Tiafoe - Nadal w 4. rundzie US Open

Europa: Casper Ruud (Norwegia, 2. w rankingu ATP), Rafael Nadal (Hiszpania, 3), Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6), Novak Djoković (Serbia, 7), Andy Murray (Wielka Brytania, 43), Roger Federer (Szwajcaria, nieklasyfikowany).

Reszta Świata: Taylor Fritz (USA, 12), Felix Auger-Aliassime (Kanada, 13), Diego Schwartzman (Argentyna, 17), Frances Tiafoe (USA, 19), Alex de Minaur (Australia, 22), Jack Sock (USA, 128).

Laver Cup 2022. Kiedy turniej? Gdzie oglądać transmisje?

Turniej Laver Cup 2022 odbędzie się w dniach 23-25 września. Transmisje będzie można oglądać na antenach Eurosportu oraz bez reklam w Eurosporcie Extra w Playerze.

Co ciekawe, poprzednie cztery edycje imprezy padły łupem zespołu Europy (15-9 w 2017 roku, 13-8 w 2018 roku, 13-11 w 2019 roku oraz 14-1 w 2021 roku. Dwa lata temu turniej nie odbył się z uwagi na pandemię choroby COVID-19.