Żołnierskie słowa Federera na odprawie z młodszym kolegą z drużyny

- Powiem krótko, bo to był długi weekend. Bardzo się cieszę z tego, że jestem kapitanem zespołu Świata, gratuluję rywalom wygranej, ale mam już was dosyć - powiedział John McEnroe po Pucharze Lavera.

Turniej był towarzyski, a bywało goręcej niż na niejednym wielkim szlemie. Ostatecznie po trzech dniach rywalizacji drużyna Europy w składzie Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas i Fabio Fognini pokonała 13:11 Resztę Świata, dla której zagrali John Isner, Milos Raonić, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock i Taylor Fritz.

Laver Cup to zawody drużynowe, co wyzwalało u tenisistów emocje, których na co dzień nie mamy okazji oglądać. W żadnym innym turnieju Federer nie wciela się w rolę trenera Nadala, i odwrotnie.

Z tego typu wsparcia najwięcej mogli wyciągnąć młodsi tenisiści jak Alexander Zverev, któremu w decydującym, dwunastym meczu przyszło się zmierzyć z Milosem Raoniciem. Kamery wychwyciły, jak w drodze do szatni Federer z Nadalem zrobili Niemcowi żołnierską odprawę przed super tie-breakiem.

- Ja chcę zaciśniętej pięści albo okrzyku po każdym pieprzonym punkcie, który wygrasz - mówił zdecydowanie Federer do młodszego kolegi z drużyny. - A kiedy przegrasz jakiś punkt, przyjmij to jak facet. Po każdym przegranym punkcie ma być: chrzanić to - dodawał. - Bez względu na wszystko żadnych negatywnych emocji - wtórował Szwajcarowi Nadal.

Podziałało. W super tie-breaku Zverev był zdecydowanie lepszy od Raonicia, wygrywając finalnie 6:4, 3:6, 10-4. Niemiecki tenisista zapunktował za trzy i w ten sposób Europa pokonała Resztę Świata 13:11.

Federer z Nadalem pomogli wygrać Zverevowi, a wsparcie mentorów może się okazać kluczowe w dużo szerszym kontekście.



When the going got tough, Roger Federer turned potty-mouth. #LaverCuppic.twitter.com/iWE1w3kxnn — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) September 22, 2019





- Bez dwóch zdań przeprowadzili mnie przez ten mecz. Mówili mi, żebym się pozytywnie nakręcał. Ten mecz może zmienić mój sezon. Przegrywałem mnóstwo zaciętych pojedynków, ale w końcu zaczynam sobie z tym radzić, z czego bardzo się cieszę - powiedział wdzięczny starszym kolegom Zverev.

Tuż po zakończeniu turnieju ogłoszono, że przyszłoroczna edycja odbędzie się w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. To ukłon w stronę tenisistów, którym w pracowitym roku olimpijskim organizatorzy chcieli oszczędzić dodatkowej podróży do Europy.

Wszystkie wyniki Laver Cup 2019:

piątek (zwycięstwo za 1 pkt)

Thiem - Shapovalov 6:4, 5:7, 13-11

Fognini - Sock 1:6, 6:7 (3-7)

Tsitsipas - Fritz 6:2, 1:6, 10-7

Federer / Zverev - Shapovalov / Sock 6:3, 7:5

sobota (zwycięstwo za 2 pkt)

Zverev - Isner 7:6 (7-2), 4:6, 1-10

Federer - Kyrgios 6:7 (5-7), 7:5, 10-7

Nadal - Raonić 6:3, 7:6 (7-1)

Nadal / Tsitsipas - Kyrgios / Sock 4:6, 6:3, 6-10

niedziela (zwycięstwo za 3 pkt)

Federer / Tsitsipas - Isner / Sock 7:5, 4:6, 8-10

Thiem - Fritz 5:7, 7:6 (7-3), 5-10

Federer - Isner 6:4, 7:6 (7-3)

Zverev - Raonić 6:4, 3:6, 10-4

Wynik końcowy: Europa - Reszta Świata 13:11