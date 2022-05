28 lat i koniec kariery medalistki olimpijskiej

Weteran nadal ma to coś co sprawia, że jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie.

Natalia Partyka rozpoczęła odrabiania strat do Diny Meshref. Po przegraniu pierwszego seta w drugim Polka była lepsza. Partyka wygrała tę partię 12:10. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz końcówkę czwartego seta w meczu Natalia Partyka – Dina Meshref. Polka przegrała go 4:11. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Hubert Hurkacz po awansie do II rundy turnieju w Tokio

Hubert Hurkacz po awansie do II rundy turnieju w Tokio

Tokio. Świątek doprowadza do wyrównania na 5:5 w drugim secie meczu z Badosą

Tokio. Świątek doprowadza do wyrównania na 5:5 w drugim...

Tokio. Świątek doprowadza do wyrównania na 5:5 w drugim secie...

Zobacz, co powiedział komentator Eurosportu Michał Lewandowski po meczu Iga Świątek – Paula Badosa w turnieju tenisowym kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział komentator Eurosportu Michał Lewandowski przed meczem Huberta Hurkacza w drugiej rundzie turnieju tenisowego mężczyzn. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Djoković awansował do 3. rundy turnieju tenisowego...

Tokio. Djoković awansował do 3. rundy turnieju tenisowego...

Po zaciętym 2. secie, który rozwiązany został w tie-breaku Polska para mikstowa Świątek/Kubot wygrała z Francuską parą Ferro/Herbert 6:3, 7:6(7:4). Dzięki zwycięstwu na tym etapie Polacy awansowali do ćwierćfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze

Tokio. Świątek i Kubot awansowali do ćwierćfinału tenisowego...

Tokio. Świątek i Kubot awansowali do ćwierćfinału tenisowego...

Iga Świątek i Łukasz Kubot wypowiedzieli się o wygranej z Francuzami w mikście. Dzięki wygranej Polacy zakwalifikowali się do ćwierćfinału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze

Novak Djokovic pewnie pokonał Alejandro Davidovicha Fokinę i awansuje do ćwierćfinału rywalizacji w singlu mężczyzn. Pojedynek zakończył się wynikiem 6:1, 6:3 na korzyść Serba. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze

Tokio. Yingsha Sun awansowała do finału turnieju tenisa...

Tokio. Yingsha Sun awansowała do finału turnieju tenisa...

Tokio. Bencic awansowała do finału turnieju tenisowego kobiet

Tokio. Bencic awansowała do finału turnieju tenisowego kobiet

Mecz tenisowy zakończył się zwycięstwem Niemca, który zakwalifikował się do finału rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Chaczanow awansował do finału turnieju tenisa mężczyzn

Tokio. Chaczanow awansował do finału turnieju tenisa mężczyzn

Zobacz, co powiedział Mischa Zverev po awansie swojego brata Alexandra do finału turnieju tenisowego. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Mischa Zverev w Eurosport Cube po awansie brata do...

Tokio. Mischa Zverev w Eurosport Cube po awansie brata do...

Zobacz, co powiedziała Natalia Bajor po przegranym przez Polskę meczu z Koreą Południową w 1/8 finału rywalizacji drużynowej kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Natalia Partyka po meczu Polska – Korea Południowa w 1/8 finału rywalizacji drużynowej kobiet. Biało-Czerwone przegrały 0:3. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Li Qian po meczu Polska – Korea Południowa w 1/8 finału rywalizacji drużynowej kobiet. Biało-Czerwone przegrały 0:3. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Świątek wraca tam, gdzie wszystko się zaczęło. "Jest nie do zatrzymania" Iga Świątek wciąż... czytaj dalej » Robson, która najwyżej notowana była na 27. miejscu w rankingu WTA, po triumf w juniorskim Wimbeldonie sięgnęła w 2008 roku, mając ledwie 14 lat. Największym sukcesem jej seniorskiej kariery pozostanie tytuł wicemistrzyni olimpijskiej, który wywalczyła u boku Andy'ego Murray w Londynie (2012).

Problemy zdrowotne od 2014 roku

Urodzona w Melbourne tenisistka krótko po igrzyskach dotarła do czwartej rundy US Open, by powtórzyć ten wynik w Wimbledonie w roku następnym. Problemy zdrowotne dopadły ją w 2014 roku. Zaczęło się od zabiegu nadgarstka, a karierę zrujnowały jej trzy kolejne operacje biodra.

Ostatni raz na korcie pokazała się w turnieju ITF w 2019 roku.

- Przeszłam przez wszystkie możliwe operacje i zabiegi rehabilitacyjne. Później była kolejna operacja biodra i kolejna rehabilitacja. Gdy uraz odezwał się ponownie, już wiedziałam. Dziwnie to mówić na głos, ale skończyłam z tenisem, jestem na emeryturze. Po tym, co usłyszałam od lekarzy, wiedziałam, że nie wrócę, ale musiałam się z tym oswoić, dlatego tak długo zajęło mi ogłoszenie decyzji - powiedziała Robson w rozmowie z BBC.