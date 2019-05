Połamał rakietę, rzucał krzesłem. Kyrgios zdyskwalifikowany w Rzymie

Nick Kyrgios lubi popisywać się przed publicznością nietypowymi zagraniami. Często kończy się to stratą punktu, ale tym razem Australijczyk miał więcej szczęścia. Mecz rozpoczął serwisem od dołu, a kilka gemów później odbił piłkę pomiędzy nogami. Kyrgios pokonał Daniła Miedwiediewa 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Rzymie.

Mecz Kyrgiosa z Ruudem wyznaczono na jednym z bocznych kortów. Spotkanie obserwował jednak tłum ludzi, którzy odwiedzili w czwartek malowniczy obiekt Foro Italico.

Cyrk zamiast tenisa

Od początku Australijczyk nie za bardzo grał w tenisa, a próbował cyrkowych popisów. Już w drugim gemie spotkania rzucił w stronę kibica piłką, po czym zaserwował od dołu. W efekcie przegrał serwis na własne życzenie, a za odrzucenie piłki w trybuny dostał pierwsze ostrzeżenie. To wyprowadziło go z równowagi. Wezwał więc na kort supervisora, któremu wyjaśnił, że nie podoba mu się zachowanie sędziego głównego. W międzyczasie został ukarany odebraniem punktu.

Przepisy tenisa mówią, że za pierwsze przewinienie sędzia daje tylko ostrzeżenie, podczas drugiego odbiera punkt, trzecie to strata gema, a czwarte to koniec meczu i dyskwalifikacja. Na początku spotkania Australijczyk podpadł dwa razy.

Pierwszego seta oddał bez większej walki. W drugim wziął się w garść dopiero przy prowadzeniu rywala 4:3. Po raz pierwszy przełamał podanie przeciwnika i zupełnie niespodziewanie wrócił do gry. Doprowadził do tie breaka, w którym popisał się kilkoma genialnymi zagraniami. Szczęśliwie wygrał drugą partię 7:6. Publiczność trzymała jego stronę. Fanom podobały się cyrkowe zagrywki Australijczyka, który skracał wymiany, jak tylko mógł. Posyłał skróty, uderzał pod nogami, kiedy tylko mógł, próbował ośmieszyć rywala.

Surowa kara nieunikniona

W trzecim secie szybko przełamał Ruuda. Równie szybko oddał swoje podanie, co okazało się najważniejszym momentem w meczu. W trakcie serwowania zwracał uwagę na chodzących kibiców. Zdaniem Australijczyka to wyprowadziło go z równowagi. Zasygnalizował to supervisorowi, który czekał obok kortu, jakby wiedząc, że jego pomoc będzie jeszcze niezbędna.

To był koniec Kyrgiosa. 24-latek wybuchł, rzucając rakietą o kort. Sędzia odebrał mu tym razem gema, bo to już było trzecie wykroczenie. Tenisista usiadł na ławce i kontynuował swoje "popisy". Kopnął butelkę z wodą, a za moment cisnął krzesełkiem o kort. Wyrok sędziego mógł być tylko jeden. Dyskwalifikacja Australijczyka. Ruud wygrał więc 6:3, 6:7, 2:1. Spokojny do tej pory Norweg krzyczał z radości, jakby parodiując Kyrgiosa, który szybko uciekł z kortu, po drodze rzucając jeszcze jednym krzesełkiem.

Krewkiego gracza pożegnały gwizdy. Czeka go surowa kara. W 3. rundzie Ruud zmierzy się z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro.