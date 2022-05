Amerykański cud w kwalifikacjach French Open

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Monteiro przystępował do kwalifikacji jako faworyt do awansu. Plasujący się na 100. miejscu w rankingu ATP 27-letni Brazylijczyk był najwyżej rozstawionym zawodnikiem w tej fazie turnieju.

Los skrzyżował go z 186. w tym zestawieniu Sandgrenem. W świecie tenisa Amerykanin nie jest jednak anonimową postacią. Swój prime przeżywał nie tak dawno, bo trzy lata temu, kiedy to plasował się nawet w pierwszej "50". Świetnie spisywał się zwłaszcza w Australian Open, gdzie dwukrotnie grał w ćwierćfinale.

Od dłuższego czasu był jednak kompletnie bez formy. Awans 30-latka do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju byłby więc sporym zaskoczeniem.

Piłka meczowa, która odwróciła losy spotkania

Początek meczu w wykonaniu Monteiro zwiastował jednak szybki koniec Sandgrena. W pierwszym secie Amerykanin poległ 3:6, a w drugim Brazylijczyk jeszcze podkręcił tempo, prowadząc już 1:5. Wtedy jednak wydarzył się prawdziwy cud.

Monteiro miał piłkę meczową, ale to Sandgren zagrywał, co dawało mu ostatnią nadzieję na pozostanie w tym pojedynku. Swoją szansę zdołał wykorzystać, lecz i tak wydawało się, że w następnym gemie Brazylijczyk dopnie już swego.

Nic bardziej mylnego, stało się zupełnie inaczej. Amerykanin zaczął grać jak natchniony - wygrywał gema za gemem, odwracając losy seta. Ten rozstrzygnął się dopiero po tie-breaku, w którym znów był górą - wygrał 7:6(5).

Dogrywką zakończyła się również decydująca trzecia partia. Wcześniej walka była niezwykle wyrównana - jeden i drugi zdobywali gemy wyłącznie przy własnym podaniu.

W tie-breaku mniej błędów popełnił Sandgren i to on, po nieco ponad trzech godzinach morderczej batalii, triumfował 3:6, 7:6(5), 7:6(8), awansując tym samym do drugiej rundy kwalifikacji.

Trailed: 6-3, 5-1

Finished: 3-6, 7-6(5), 7-6(8)@TennysSandgren completes the near impossible comeback against top seeded qualifier Thiago Monteiro #RolandGarrospic.twitter.com/v6yoaVrxXP — Roland-Garros (@rolandgarros) May 17, 2022

Sandgren zmierzy się w niej z Rosjaninem Andriejem Kuzniecowem. Żeby awansować do głównej drabinki French Open, musi pokonać trzech rywali.

