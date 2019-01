Kubot uczył Świątek tańczyć kankana. Udany debiut polskiego miksta

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolejnych rywali polskiej pary wyłoni zaplanowany na wieczór czasu lokalnego pojedynek rozstawionych z "trójką" Czeszki Barbory Krejcikova i Amerykanina Rajeeva Rama ze Szwajcarką Timeą Bacsinszky i Francuzem Nicolasem Mahutem.

Udany debiut