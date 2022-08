Rewelacyjny i kontrowersyjny Australijczyk czeka na Hurkacza

Awans na raty. Zwycięski powrót Hurkacza na wagę ćwierćfinału Rozstawiony z... czytaj dalej » Polak wcześniej w czwartek czasu lokalnego wygrał z Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-3).

Będzie to drugi pojedynek 25-letniego wrocławianina z dwa lata starszym zawodnikiem z Canberry, którego ojciec pochodzi z Grecji, a matka z Malezji. W czerwcu na trawie w Halle po trzysetowym spotkaniu górą był Hurkacz, który później triumfował w tej imprezie.

Kyrgios w wyśmienitej formie

Ekscentryczny Australijczyk, znany z krewkiego charakteru i nie zawsze właściwych zachowań zarówno na korcie, jak i poza nim, przeżywa w tym sezonie prawdziwy renesans formy.



- Zestawiając, w którym miejscu byłem przed rokiem z tym, co dzieje się teraz, pokazuje nieprawdopodobną transformację. Byłem w naprawdę ciemnej d...., a teraz... Jestem bardzo zadowolony z tej przemiany - przyznał Kyrgios, nawiązując do depresji i myśli samobójczych, które pojawiły się u niego.



W 2016 roku Australijczyk, którego największym problemem były odporność psychiczna i poważne podejście do sportowych obowiązków, był 12. w świecie, a później znacznie obniżył loty. Na początku tego sezonu, w lutym, był nawet 137. W poniedziałek, w najnowszym notowaniu rankingu ATP, zameldował się 100 miejsc wyżej.



Wszystko za sprawą świetnych wyników: trzy półfinały (Houston, Stuttgart, Halle), finał Wimbledonu, przegrany z Serbem Novakiem Djokovicem, i triumf w Waszyngtonie. To był jego siódmy tytuł singlowy w imprezie ATP, a pierwszy od 2019 roku. Ma też w dorobku zwycięstwo w drużynowym Pucharze Hopmana.



W Montrealu wygrał już trzy pojedynki, a wyeliminował m.in. prowadzącego w światowym rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.