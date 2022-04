Kristijan Schneider nie żyje. Chorwacki trener przegrał walkę z chorobą

Alexander Zverev pokonał Bornę Coricia 1:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-1), 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Corić - Zverev w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Corić - Zverev w ćwierćfinale US Open

Borna Corić pokonał Jordana Thompsona 7:5, 6:1, 6:3 w czwartej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Corić - Thompson w 4. rundzie US Open

Skrót meczu Corić - Thompson w 4. rundzie US Open

"Kristijan Schneider zmarł po ciężkiej chorobie. Jeden z naszych najsłynniejszych trenerów przegrał najcięższą walkę z okrutną chorobą" - poinformowała we wtorek w oświadczeniu Chorwacka Federacja Tenisowa.



Tužna vijest pogodila je hrvatsku tenisku obitelj. Napustio nas je Kristijan Schneider.https://t.co/gG3zlWW1RU — Hrvatski teniski savez (@hts_sluzbeni) April 26, 2022

41-letni trener najbardziej zasłynął z pracy z Borną Coriciem, którego doprowadził do 12. miejsca w światowym rankingu, do dwóch tytułów w turnieju w Halle oraz dwóch zwycięstw z samym Rogerem Federerem. To właśnie w tym czasie - w 2019 roku - zdiagnozowano u niego raka jelita grubego.

Na wieść o tym, że jest chory, koledzy, trenerzy z całego świata próbowali mu pomóc, zbierając pieniądze na jego leczenie. Wtedy choroba nie wymagała chemioterapii. Wrócił do pracy po około sześciu miesiącach.

Niestety, dwa lata później zdiagnozowano u niego raka żołądka, który wymagał już leczenia. Mimo to, jeszcze na początku tego roku Chorwat uczestniczył w Australian Open, gdzie pracował z rodaczką Petrą Marcinko oraz Serbką Olgą Danilović. Tej pierwszej pomógł w wygraniu całego turnieju do lat 18.

Niestety choroba znowu dała o sobie znać. "Walka stawała się coraz cięższa" - podkreśla chorwacki dziennik "Sportske novosti". Zmarł, pozostawiając żonę i czwórkę synów.

"Brak mi słów"

"Spoczywaj w pokoju przyjacielu i trenerze. To błogosławieństwo, że mam Cię w moim życiu" - napisał na Instagramie Corić.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Borna Coric (@bornacoric)





Zmarłego szkoleniowca żegnają też jego byłe podopieczne. "Brak mi słów. Dopóki się znów nie spotkamy, oszczędź mi tam uścisku. Spoczywaj w pokoju Kiki" - napisała Ana Konuh.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ana Konjuh (@anakonjuh)





"Trenerze Kiki, dopóki nie spotkamy się ponownie - spoczywaj w pokoju. I jak zawsze mówiłeś: Nie obchodzi mnie to, dzisiaj wygrywamy!" - to z kolei wpis Serbki Olgi Danilović.