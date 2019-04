Krecz Azarenki w finale. Muguruza obroniła tytuł

Foto: Getty Images | Video: Yann Caradec CC BY-SA 2.0, Tourism Victoria Wikipedia CC BY SA 2.0, y.caradec

Dla Azarenki był to 37. finał w karierze, ale pierwszy po narodzinach syna Leo. Białorusinka w 2016 roku wygrała w Indian Wells oraz Miami. Potem, z powodu ciąży, przerwała karierę po French Open.

Zagrała dla syna

Dziewiąty deblowy tytuł Rosolskiej. Polka najlepsza w Charleston Rozstawione z... czytaj dalej » - Starałam się bardzo mocno, ale w finale nie byłam w stanie dać z siebie maksimum. Garbine bezwzględnie potrafiła to wykorzystać - powiedziała Azarenka, która turniej rozpoczynała jako 67. zawodniczka globu. W drodze do finału pokonała rozstawioną z jedynką Angelique Kerber oraz trójką Anastasiję Pawluczenkową.

Białorusinka po tym jak została mamą, pauzowała przez rok. Jej pierwszym wielkoszlemowym turniejem po przerwie był Wimbledon, w którym dotarła do czwartej rundy. Do tej pory nie powtórzyła tego sukcesu, często kończąc rywalizację w ważnych imprezach co najwyżej na drugiej rundzie.

W ostatnich miesiącach Azarenka bardziej niż nad treningami na korcie skupiała się na sądowej batalii o syna. Po rozstaniu się z ojcem dziecka musiała poświęcić sporo czasu, aby uzyskać prawo do opieki na potomkiem. Wszystko to przełożyło się na jej formę.

- Dziękuję mojemu synowi Leo, który nie mógł przylecieć ze mną do Meksyku. Bardzo bym chciała, aby był ze mną w Monterrey i podzielił się ze mną radością - mówiła Białorusinka po przegranym finale, a kibice zaczęli skandować: Vika, Vika, Vika.

Mecz byłych liderek WTA

Choć Muguruza i Azarenka to byłe liderki światowego rankingu, to na korcie do tej pory spotkały się tylko raz. Przed trzema laty lepsza w Miami okazała się podopieczna Wima Fissette’a, lecz w Monterrey musiała uznać wyższość Hiszpanki.

Mecz od początku toczył się pod dyktando Muguruzy, która w pierwszym gemie przełamała rywalkę. W czwartym oraz szóstym gemie Białorusinka miała łącznie sześć breakpointów, ale nie potrafiła wykorzystać żadnego z nich.

Dzięki występowi w finale Azarenka przesunęła się na 60. pozycję w rankingu WTA. Liderką pozostała Japonka Naomi Osaka.