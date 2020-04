Kosztowna pomyłka belgijskiej tenisistki. "Nie mogę tego zrozumieć"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

27.03 | Tenisowy świat zachwyca się zagraniem Agnieszki Radwańskiej w ćwierćfinałowym spotkaniu z Kirsten Flipkens. "Uderzenie dnia" - tak komentuje popis Polki w Miami oficjalna strona internetowa WTA Tour, a eksperci doszukują się w akcji "Isi" podobieństwa do tego, co zrobił niedawno Roger Federer.

Radwańska i jej "no look shot"

Gra w tenisa w czasie pandemii. Opracowano zbiór procedur Grać będzie można... czytaj dalej » W założeniach to miał być zwykły rowerowy trening. Flipkens wgrała w swoje urządzenie GPS mapę trasy i ruszyła przed siebie, nie zwróciwszy uwagi, że droga prowadzi przez granicę z Holandią.

W normalnych okolicznościach nie byłoby to żadnym zmartwieniem, ale w czasie pandemii granice państw zostały zamknięte i ich przekraczanie jest niedozwolone.

Gdy tylko zorientowała się w sytuacji postanowiła zawrócić, ale na drodze powrotnej czekał już na nią patrol belgijskiej policji. Z relacji tenisistki wynika, że policjanci użyli syren i nakazali jej zjazd na pobocze. Za przekroczenie granicy została ukarana grzywną w wysokości 250 euro.

Pretensje pod adresem stróżów prawa

Ale to nie wysokość mandatu najbardziej zirytowała Flipkens, a nierówne - jej zdaniem - traktowanie, jakiego dopuścili się stróże prawa. Z opublikowanych przez nią informacji wynika, że tą samą trasą kwadrans później przejeżdżał jej znajomy, który za podobne wykroczenie został tylko upomniany przez policję.

"Kolega wysłał mi informację, że dostał tylko ostrzeżenie. Stało się to na tym samym przejściu granicznym. Nie mogę tego zrozumieć. Żeby było jasne, nie, nie powinnam być w Holandii. Nie miałam jednak takiej wiadomości, że przekroczyłam granicę. Popełniłam błąd, ale uważam, że wszyscy muszą być traktowani tak samo. Postępowanie policji powinno też być konsekwentne" - napisała na Twitterze tenisistka.

Voor alle duidelijkheid, nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent @federalepolitie@politielommel — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

En 15min nadien komt er een andere fietser/kennis voorbij gereden die me herkende aan jullie combi en die stuurt me dat hij, aan dezelfde grensovergang maar dus 15min na mij een waarschuwing gekregen heeft? Begrijpen wie begrijpen kan. — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) April 24, 2020

34-letnia tenisistka sklasyfikowana jest obecnie na 77. pozycji w rankingu WTA. Na swoim koncie ma jedno turniejowe zwycięstwo w singlu: w 2012 roku wygrała zawody w kanadyjskim Quebec. Nieco lepiej radzi sobie jako deblistka.

W grze podwójnej wygrała w karierze pięć turniejów, ostatni przed rokiem na Majorce. Na światowej liście najwyżej była przed siedmiu laty, gdy udało jej się dotrzeć do 13. miejsca.