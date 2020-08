Wiceliderka też rezygnuje z US Open. "Zawsze mówiłam, że kwestie zdrowotne będą najważniejsze"

Simona Halep nie zagra w US Open

Niespodzianka w drugiej rundzie US Open. Rozstawiona z czwórką Simona Halep przegrała z Taylor Townsend 6:2, 3:6, 6:7 (4-7). Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Halep - Townsend w 2. rundzie US Open

28.08 | Rozstawiona z "czwórką" Simona Halep uniknęła odpadnięcia po raz trzeci z rzędu w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rumuńska tenisistka wygrała na otwarcie z Amerykanką Nicole Gibbs 6:3, 3:6, 6:2.

Djoković zagra w US Open. "Nie była to łatwa decyzja" Novak Djoković... czytaj dalej » Zmagania rozpoczną się w Nowym Jorku 31 sierpnia, przy pustych trybunach i specjalnym rygorze sanitarnym. Bez Halep.

"Zawsze mówiłam, że kwestie zdrowotne będą dla mnie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji" - wyznała wiceliderka światowego rankingu.

Bez obrońców tytułu

Zbliżająca się do 29. urodzin Halep ma w dorobku dwa triumfy w Wielkim Szlemie - French Open 2018 i Wimbledon 2019. Jej najlepszy wynik w US Open to półfinał w 2015 roku.



Rumunka jest kolejną znaną zawodniczką, która zrezygnowała z udziału w turnieju. Wcześniej wycofały się m.in. obrończyni tytułu Kanadyjka Bianca Andreescu, liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty, Szwajcarka Belinda Bencic, Rosjanki Swietłana Kuzniecowa i Anastazja Pawliuczenkowa, Ukrainka Jelina Switolina oraz Holenderka Kiki Bertens.

W gronie mężczyzn zabraknie zwycięzcy z ubiegłego roku, Hiszpana Rafaela Nadala.

