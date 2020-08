Kurczy się lista gwiazd kobiecego US Open. Z występu zrezygnowała ósma tenisistka rankingu

Bencic w zeszłym sezonie dotarła do półfinału US Open

Obrończyni tytułu wycofała się z US Open W ubiegłym roku... czytaj dalej » - To logiczne, że nikt nie chce lecieć do Stanów Zjednoczonych. Wolałabym zostać w Europie, choć organizatorzy zapewniają, że będziemy bezpieczni jak w bańce - mówiła niedawno Bencic w rozmowie z "Aargauer Zeitung".

"To była trudna decyzja"

Półfinalistka zeszłorocznego US Open uznała, że nie warto narażać się na niebezpieczeństwo. Jest kolejną przedstawicielką światowego tenisa, która przestraszyła się podróży do Stanów ze względu na szalejącą tam pandemię COVID-19.

Rezygnacja Bencic sprawiła, że w Nowym Jorku nie zobaczymy aż pięciu tenisistek z pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Wcześniej z US Open wycofały się Ashleigh Barty (liderka rankingu), Elina Switolina, Kiki Bertens i Bianca Andreescu, czyli zeszłoroczna mistrzyni międzynarodowych mistrzostw Stanów Zjednoczonych.

"Witam wszystkich moich fanów. Chcę was poinformować, że to była trudna decyzja, ale postanowiłam zrezygnować z udziału w US Open 2020 w Nowym Jorku, a do gry wrócę dopiero w przyszłym miesiącu w Rzymie. Pragnę podziękować organizatorom US Open i całemu związkowi tenisowemu w Stanach Zjednoczonych za wysiłek, jak włożyli w organizację US Open oraz Western & Southern Open" - napisała na Twitterze ósma zawodniczka światowego rankingu.

W wyniku zmian wprowadzonych przez władze WTA nie straci rankingowych punktów.



W Nowym Jorku mają się obyć dwa turnieje, oba bez udziału publiczności. Western & Southern Open (22-28 sierpnia), a następnie US Open (31 sierpnia - 13 września). Zwykle gospodarzem tej pierwszej imprezy jest Cincinnati, ale w tym roku zmieniono lokalizację.

Już w połowie lipca podjęto decyzję o odwołaniu Citi Open w Waszyngtonie (zawody miały rozpocząć się 14 sierpnia i potrwać tydzień).

